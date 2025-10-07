España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

La selección de España se instala en los cuartos de final del Mundial Sub 20. La escuadra roja venció por la cuenta mínima a Ucrania en Valparaíso, partido en el que el ganador dominó en la primera parte, pero que bajó mucho en la segunda parte, al menos físicamente.

Equipo ibérico que fue ascenso en el torneo. Inició con una derrota ante Marruecos y terminó tercero en el Grupo C tras vencer a Brasil. Mejora que intentó mostrar desde el comienzo en el Elías Figueroa. Así, no tuvo complejos para adelantar sus líneas y ganar el partido desde la posesión de la pelota.

Al otro lado, el equipo amarillo se mantuvo en su campo frente al atrevimiento de los hispanos, siempre a la espera de una salida en contragolpe, juego directo para complicar a su rival.

En ese contexto, el partido se jugaba en los términos que pretendía España, escuadra que se comprometía en juego asociado para intentar abrir la cuenta. A los 8’, Thiago Pitarch desbordó en la derecha, el centro se paseó por el área y Virgili intentó meterla otra vez a zona peligrosa, pero la zaga ucraniana respondió.

A los 18 minutos, el equipo que dirige Paco Gallardo volvió a golpear. Esta vez el mallorquín Jan Virgili se cambió de frente y habilitó desde la derecha de manera precisa a Pablo García. Pero la joya del Betis de Manuel Pellegrini falló en la definición, después de un cabezazo que se fue por muy poco.

El primer tanto estaba cerca y, en la siguiente, el joven atacante de los andaluces logró poner en ventaja a los ibéricos. Jugada preparada desde un tiro de esquina, que finalizó en un pase filtrado de Rodrigo Mendoza que García remató en el área chica para el 1-0.

Duelo que transitaba en ese desarrollo, cuando la ventaja de España ya se palpaba como mínima, tanto en las cifras como en el trámite del encuentro. Arriesgado, ya que, en el final de la primera parte, un remate de cabeza del atacante ucraniano Matvii Ponomarenko estuvo cerca de subir al marcador como la paridad parcial.

Primer clasificado

En el tiempo complementario, el técnico de Ucrania Dmitri Mikhailenko dispuso el ingreso de Oleksandr Pyshchuk, de 2,04 m de estatura, el jugador más alto del Mundial. Entonces, las expectativas quedaron claras, levantar la pelota para que el gigante lograra meterla de cabeza.

Aunque la osadía de la selección de Europa Oriental dejaba algunos espacios en defensa. De esa manera lo entendió Pablo García, quien tuvo el segundo en sus pies, tras una serie de rebotes. Sin embargo, no consiguió dar con la portería.

En los minutos finales, más por físico que por capacidad, Ucrania comenzó a monopolizar la pelota. Pese a ello, no encontró la profundidad necesaria para, al menos, insinuar un empate que nunca llegó.

España se mete en la ronda de los mejores ochos equipos del Mundial Sub 20 de Chile y se medirá al ganador de la llave entre Colombia y Sudáfrica, el próximo sábado 11 de octubre, en Talca.