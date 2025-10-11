En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20
El Estadio Nacional recibe el duelo entre los aztecas y la Albiceleste por los cuartos de final del torneo.
Minuto a minuto
México 0-0 Argentina
6′. Evidente infracción de Soler sobre Domínguez que no fue señalada por el árbitro. El futbolista mexicano recibe atención médica.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en el Estadio Nacional. México y Argentina buscan a un nuevo semifinalista del Mundial Sub 20.
El equipo de Argentina:
La oncena de México:
El vencedor de este duelo se medirá con Colombia, que venció a España en un partidazo.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una una transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre México y Argentina, válido por los cuartos de final del Mundial Sub 20.
