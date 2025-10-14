SUSCRÍBETE
El Deportivo

El insólito caso que deja a Francia sin una de sus figuras en el Mundial Sub 20

Saïmon Bouabré es uno de los elementos que sobresale en el equipo galo, que disputará las semifinales del torneo, ante Marruecos. Sin embargo, no podrá estar en la definición del certamen que se disputa en Chile.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Saïmon Bouabré, en el partido entre Francia y Noruega (Foto: Photosport) MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Saïmon Bouabré es una de las figuras de Francia. De hecho, se convirtió en el héroe de la clasificación de los galos a las semifinales del Mundial Sub 20, al marcar ambos goles del triunfo galo sobre Noruega. Primero, en los 18’, aprovechó un pase filtrado de Noham Kamara. Y, más tarde, en los 37′, definió con una volea tras un pivoteo de Andrea Le Borgne.

Sin embargo, mientras sus compañeros celebraban el avance a la ronda de los cuatro mejores del torneo, con la ilusión puesta en llegar a la disputa del trofeo planetario, el mediocampista tendría que abocarse a otro trámite: preparar las maletas.

El insólito caso que deja a Francia sin una de sus figuras en el Mundial Sub 20

La participación de Bouabré en el torneo puede calificarse plenamente como una particularidad: se perdió la fase de grupos y se incorporó para jugar los octavos de final ante Japón y los cuartos de final, frente a Noruega. En ambos destacó, además de sus condiciones técnicas y efectividad frente al arco rival, por un llamativo estilo.

Que no haya llegado antes y que deba partir antes de tiempo tiene una explicación: su club, el Neom SC, de Arabia Saudita, solo lo cedió por el espacio que consideraba la fecha FIFA. En este contexto, hay que aclarar que los equipos no están obligados a ceder a sus incipientes figuras a los combinados nacionales que participan en el Mundial Sub 20. Así se explica, de hecho, la ausencia de varias figuras que pudieron perfectamente consideradas. La lista la encabeza el español Lamine Yamal.

Saïmon Bouabré, en el partido entre Francia y Japón (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Lamento francés

"El club saudí rechazó la solicitud de la Federación Francesa de Fútbol de mantenerlo disponible unas horas más para que pueda intentar llevar a la selección a la final”, informó L’Equipe, respecto del infructuoso intento por tenerlo disponible para el encuentro frente a Marruecos.

El golpe es duro para las pretensiones de la escuadra de Bernard Diomède. “Jugar una semifinal con o sin él cambia las cosas. Espero que podamos tenerlo. La fecha FIFA termina el martes a medianoche; solo necesitamos que su club nos dé 24 horas más. Siempre he sido claro con Saïmon: nunca quise ni esperé contar con él para la final porque su club es el que tiene prioridad. Pero para la semifinal...”, declaró el entrenador.

Más sobre:Saïmon BouabréFranciaMundial Sub 20Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

