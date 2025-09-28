Marruecos protagoniza la primera gran sorpresa del Mundial Sub 20 tras derribar a España

Marruecos dio el primer gran golpe en el Mundial Sub 20 de Chile. Los africanos vencieron 2-0 a España, uno de los candidatos al título, en un resultado que refleja plenamente lo que ocurrió en el Estadio Nacional. Complicado panorama para los hispanos que todavía deben a enfrentar a Brasil y México en este mismo Grupo C.

Partido de mucho ritmo en Ñuñoa, con un equipo hispano lleno de emergentes estrellas (cinco de Real Madrid) y una escuadra africana con más de un 70% de su plantel fuera de sus fronteras.

Contexto en el que el equipo de Marruecos sorprendió a los europeos. Copó el mediocampo y desde ahí comenzó a abrir el juego por las bandas. A los 6’, Yassir Zabiri ya había puesto a prueba la resistencia de los hispanos, uno de los elencos favoritos al título.

Reaccionaron los españoles. A los 12’, tras un tiro libre, el remate de Rayane Belaid sobró al golero Yanis Benchaouch y Fouad Zahouani salvó desde la misma línea el gol de los europeos.

Entonces, el encuentro ganó aún más en vértigo y velocidad. La versión juvenil de los Leones del Atlas no renunció al ataque, diestramente conducidos por Saad el Haddad, el mismo que puso a prueba al golero del Madrid Fran González con potente disparo.

Los marroquíes tenían la pelota, pero no lograban profundidad. El rival era más directo en su juego y, después de la media hora de partido, sus aproximaciones se hicieron más asiduas.

Julio Díaz centró desde la izquierda y Rayane por muy poco no dio con la portería, tras cabecear en área chica. Instantes más tarde, fue Peio Canales quien intentó desde el borde del área, pero su intento se fue por muy poco sobre el arco marroquí.

España siguió con sus intenciones y estuvo muy cerca de abrir la cuenta antes del descanso. A los 38’, un tiro libre de Iker Bravo, excompañero de Alexis Sánchez en Udinese, pasó muy cerca del horizontal.

En la segunda parte, los europeos adelantaron las líneas y salieron decididos a terminar rápidamente la faena. Pero Marruecos tenía la fórmula para romper el cero. A los 54’, después de un tiro de esquina de los hispanos, Gessime Yassine puso una habilitación precisa que dejó solo a Yassir Zabiri para que pusiera el 1-0.

Solo cuatro minutos más tarde, los Leones del Atlas volvieron a golpear al favorito. Esta vez fue Othmane Maamma quien ganó en la banda izquierda y asistió preciso a Yassine para que colocara el 2-0.

A los 78’, Yassine Khalifi derribó al español a Jan Virgili en el área. Si bien el árbitro uruguayo Gustavo Tejera había marcado el penal, los africanos apelaron a la tarjeta verde para revisar la jugada, decisión que anuló el cobro.

Fue uno de los últimos argumentos para los europeos que ahora tienen un difícil camino en el Grupo C, donde deberán medirse a Brasil y México.

Vence Italia

La versión juvenil de la Azzurra, finalista en la edición anterior del Mundial Sub 20, inició con el pie derecho su camino en la cita chilena. El elenco que dirige Carmine Nunziata se estrenó en el Grupo D de la competición con un triunfo por la mínima ante Australia.

La única conquista del partido, disputado en el Elías Figueroa de Valparaíso, fue convertido por el lateral Mattia Mannini mediante tiro penal, a los 10′, cuando recién se jugaba un cuarto de hora. El próximo miércoles, los europeos se medirán a la selección de Cuba.