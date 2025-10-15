Alexis Sánchez está feliz en el Sevilla. Qué duda cabe. El Niño Maravilla recupera la sonrisa que había perdido en sus últimos años y contagia a un club que se ha puesto a sus pies.

La consideración es, primero, futbolística: el tocopillano ha marcado dos goles y ha aportado una asistencia en los cinco encuentros que ha disputado con la camiseta de la escuadra de Matías Almeyda, en una clara muestra de la vigencia que muchos le pusieron en duda a su llegada. El club gira a cuenta y hasta anota un récord histórico en la captación de socios para la actual temporada.

El llamativo intercambio entre Alexis Sánchez y un periodista en pleno entrenamiento del Sevilla

El buen momento deportivo se ha traducido, además, en el plano anímico. En el club se le reconoce como uno de los referentes del equipo, al punto de que el propio entrenador no ha escatimado en elogios a su capacidad deportiva y a su liderazgo. Sus compañeros también han resaltado esa cualidad, que el club ha difundido profusamente a través de las redes sociales.

Ese estado de felicidad se grafica, además, en anécdotas, como la que el chileno protagonizó con el periodista Ismael Medina, uno de los profesionales de mayor trayectoria en la cobertura del equipo sevillista.

😂 Alexis Sánchez le pide a un periodista que le pase el balón y le exige que se la pase al pie.



😁 Máxima felicidad del chileno en el Sevilla.



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/iJrKpRMc7y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025

En plena práctica, el bicampeón de América con la Roja le pide al profesional de las comunicaciones que le devuelva un balón.

Ante una ejecución técnica algo deficiente del comunicador, entre risas, el chileno le pide que se la pase al pie. El divertido intercambio entre ambos termina con Medina pidiéndose ‘desmarque’ y el ariete nacional reincorporándose al trabajo con sus compañeros. Sin perder jamás la buena disposición.