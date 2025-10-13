“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla

Alexis Sánchez vive un nuevo aire en Sevilla. El Niño Maravilla suma dos goles y una asistencia en cinco partidos, mostrando que todavía puede marcar la diferencia en LaLiga.

El chileno ha mostrado su motivación también fuera de la cancha. En Instagram compartió un carrusel de fotos con el mensaje “Lo clásico siempre vuelve” y lo replicó en sus historias con la canción Sweet Child O’ Mine, de Guns N’ Roses. El posteo del formado en Cobreloa llega justo cuando la banda estadounidense se presentará este martes en el Parque Estadio Nacional.

Sin ir más lejos, el repunte de Sánchez ha reavivado las conversaciones sobre su posible regreso a la selección chilena. Sin embargo, según Claudio Bravo, la vuelta del ariete dependerá de su capacidad para mantener un rendimiento sostenido hasta el final de la temporada.

“Dependerá mucho si puede o no sostener los partidos en LaLiga hasta el final, más aún en una ciudad donde el calor es terrible. Cuesta para un jugador de edad avanzada”, señaló el exguardameta en ESPN.

El excapitán de la Roja también enfatizó que un buen momento puntual no garantiza la convocatoria, y puso como ejemplo su propia experiencia: “Uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuándo no. Nos tocó vivir esto en nuestra última etapa, el DT quiere rendimiento inmediato. Le expliqué a Gareca que no me veía dos años más, le dije que útil hasta ahí, en Copa América”.

Para Bravo, un jugador como Sánchez sigue siendo valioso dentro del equipo, pero la decisión final siempre será del técnico: “Siempre un jugador de calidad y recorrido es útil en todo sentido, de vestuario, a nivel de entrenamiento y en los partidos. Pero acá no lo vamos a saber, lo sabrá el técnico que esté ahí”.