Eliminatorias Europeas: España y Portugal cumplen con victorias y ponen un pie en el Mundial de Norteamérica 2026

España se impuso a Georgia y enfila su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Las Eliminatorias Europeas comienzan a entrar en la recta final rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y con dos selecciones que ya están bien encaminadas a conseguir la clasificación. Se trata de España y Portugal, quienes derrotaron a Georgia y la República de Irlanda, de forma respectiva, para seguir como líderes en solitario de sus grupos.

La Roja del Viejo Continente, que llegaba a esta tercera jornada con un arranque perfecto tras las victorias frente a Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0), no decepcionó en su presentación en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

El combinado que dirige Luis De La Fuente sumó tres puntos que lo ponen cada cada vez más cerca del certamen planetario, esto luego de imponerse por 2-0 al equipo liderado por Khvicha Kvaratskhelia, una de las estrellas del París Saint Germain.

El primer gol de los hispanos estuvo a cargo de Yéremy Pino. El hombre que milita en el Crystal Palace marcó la primera cifra del partido al minuto 24, luego de que Robin Le Normand le entregara una cortesía mientras se ubicaba en la boca del arco.

TOMÁ Y HACELO: Le Normand ganó por arriba y asistió a Yéremy Pino para el 1-0 de España vs. Georgia en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/93dRo3zn36 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Si bien Ferran Torres falló un penal cuando el reloj marcaba los 30’, en el complemento fue el turno de Mikel Oyarzabal para poner punto final a la faena. Y de qué manera. El atacante de la Real Sociedad remató un tiro libre en el semicírculo y la colgó de un ángulo. Giorgi Mamardashvili, portero del Liverpool, nada pudo hacer para sacarla de la escuadra.

LISTO, CIERREN TODO: Mikel Oyarzabal y un teledirigido al ángulo de tiro libre para el 2-0 de España vs. Georgia.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IdYIT56C0G — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

En paralelo, Portugal también sacó adelante la tarea y se posicionó como favorito en su zona. Eso sí, los lusos sufrieron para obtener el resultado positivo.

Sobre el minuto 75, Cristiano Ronaldo tuvo en sus pies la apertura de la cuenta. Tras una mano en el área, el Bicho se ubicó en el punto penal y remató de forma potente, sin embargo, Caoimhín Kelleher la alcanzó a desviar con el pie y evitó la posibilidad de que el delantero del Al Nassr se acercara aún más al récord de los mil goles.

¡¡¡ATAJADÓN CON EL PIE!!! Kelleher, arquero de Irlanda, le tapó el penal a CR7 en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TF22WOspPj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

No obstante, cuando el duelo auguraba un amargo empate tras el fallo de CR7, Ruben Neves apareció sobre el cierre. El mediocampista del Al Hilal arremetió al 90′+1′ con un cabezazo y desató la alegría en el estadio José Alvalade. En el festejo, el futbolista portugués recordó al fallecido Diogo Jota, quien fue su gran amigo en la selección y en Wolverhampton.

ARRIBA PORTUGAL: Ruben Neves ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Irlanda en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z98S6Kfa8S — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Con estos resultados, ambas selecciones se ponen a tiro de la clasificación a la Copa del Mundo. Tanto España como Portugal llegaron a los nueve puntos en sus respectivos grupos (E y F) y, en caso de sumar de a tres en la próxima fecha, y que otros rivales enreden unidades, pueden asegurar el ticket a Norteamérica 2026 de forma anticipada.

Italia, en la persecución de Noruega

Pese a que Noruega extendió su liderato en el Grupo I tras el abultado triunfo sobre Israel, la Selección de Italia no se resigna en el sueño por clasificar de forma directa al Mundial.

La Azzurra cumplió con la misión de superar a Estonia, con una victoria por 3-1 en calidad de visita. Los autores de los goles para el equipo que comanda Gennaro Gattuso fueron Moise Kean (4′), Mateo Retegui (38’) y Francesco Pio Esposito (74′), mientras que Rauno Sappinen descontó para los locales (76′).

A falta de tres fechas para el final del proceso clasificatorio, Italia llegó a los 12 puntos y se puso a seis unidades del puntero. Todavía tienen un partido menos que los nórdicos y los reciben en la última jornada.