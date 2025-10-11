SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en las Eliminatorias europeas

El conjunto luso disputó su primer duelo como local después de la muerte del exfutbolista del Liverpool.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Captura de video.

Una emotiva jornada se vivió este sábado en Lisboa. Durante el duelo entre la selección de Portugal e Irlanda, los aficionados lusos realizaron un homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva por las Eliminatorias europeas, el primer duelo que se disputó en tierras lusas desde el accidente que le costó la vida a ambos.

Jota tenía sólo 28 años, y su hermano Silva sólo 25, y los homenajes llegaron desde todos los ámbitos del fútbol.

Durante el minuto 21, número que Jota utilizaba en su camiseta, se mostró en las pantallas del estadio una imagen del exfutbolista mientras se escuchaban los aplausos de las personas que se pusieron de pie para rendirle homenaje.

El accidente

A principios de julio, el atacante de 28 años sufrió un grave accidente de tránsito en Zamora, al norte de España.

Según informó Marca en la oportunidad, el vehículo en el que viajaban intentó adelantar a otro, cuando se desvió y chocó contra una barrera lateral de forma repentina. “El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria”, detallaron.

El coche quedó envuelto en llamas, que además se propagaron a la vegetación cercana. Diversas fuentes apuntan a que el coche pudo sufrir el reventón de uno de sus neumáticos, por lo que se salió de la vía y se incendió“, revelaron testigos de lo ocurrido al diario hispano.

Minutos después de conocerse la trágica noticia, el Liverpool, club en el que militaba, lamentó la muerte de una de sus figuras a través de sus redes sociales y en su página web oficial.

“El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado de que el jugador de 28 años falleció tras un accidente de tráfico en España junto con su hermano, André. El Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y André mientras intentan superar una pérdida inimaginable. Continuaremos brindándoles todo nuestro apoyo”, fue el mensaje publicado por los Reds.

Una carrera que iba en ascenso

Con 28 años, Diogo Jota era parte importante del plantel del Liverpool, donde era titular con frecuencia, o bien una de las primeras alternativas en saltar al campo cuando estaba en la banca de suplentes.

Con los Reds ganó cinco títulos, siendo el más importante la Premier League 2024-2025, conseguida bajo la dirección técnica del holandés Arne Slot, quien llegó con la difícil misión de reemplazar al alemán Jürgen Klopp, ídolo en Anfield y quien marcó época en el popular conjunto inglés.

Diogo Jota fue formado en el Gondomar y luego en el Pacos Ferreira, desde donde fue transferido al Atlético de Madrid (no debutó oficialmente) y después al Porto.

En la temporada 2017-2018 da el salto a la liga inglesa tras ser fichado por el Wolverhampton, donde destaca y llama la atención del Liverpool, que adquiere su pase en septiembre de 2020.

Mientras que con la selección de Portugal también acumuló un importante palmarés. Fue internacional en 49 ocasiones con la adulta, y sumó 14 goles. Formó parte de los equipos campeones de la UEFA Nations League en 2019 y 2025, pero también destacó con el combinado luso en las categorías sub 19 y sub 21.

Lee también:

Más sobre:FútbolPortugalDiogo JotaEliminatorias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Diputados UDI piden que el Papa se pronuncie sobre la protección de la infancia ante recortes presupuestarios en educación inicial

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”
Chile

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Diputados UDI piden que el Papa se pronuncie sobre la protección de la infancia ante recortes presupuestarios en educación inicial

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20

Eliminatorias Europeas: España y Portugal cumplen con victorias y ponen un pie en el Mundial de Norteamérica 2026

El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en las Eliminatorias europeas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros
Mundo

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Alto mando militar de EE.UU. visita Gaza y confirma que no habrá despliegue de tropas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen