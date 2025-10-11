El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en las Eliminatorias europeas

Una emotiva jornada se vivió este sábado en Lisboa. Durante el duelo entre la selección de Portugal e Irlanda, los aficionados lusos realizaron un homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva por las Eliminatorias europeas, el primer duelo que se disputó en tierras lusas desde el accidente que le costó la vida a ambos.

Jota tenía sólo 28 años, y su hermano Silva sólo 25, y los homenajes llegaron desde todos los ámbitos del fútbol.

Durante el minuto 21, número que Jota utilizaba en su camiseta, se mostró en las pantallas del estadio una imagen del exfutbolista mientras se escuchaban los aplausos de las personas que se pusieron de pie para rendirle homenaje.

El accidente

A principios de julio, el atacante de 28 años sufrió un grave accidente de tránsito en Zamora, al norte de España.

Según informó Marca en la oportunidad, el vehículo en el que viajaban intentó adelantar a otro, cuando se desvió y chocó contra una barrera lateral de forma repentina. “El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria”, detallaron.

“El coche quedó envuelto en llamas, que además se propagaron a la vegetación cercana. Diversas fuentes apuntan a que el coche pudo sufrir el reventón de uno de sus neumáticos, por lo que se salió de la vía y se incendió“, revelaron testigos de lo ocurrido al diario hispano.

Minutos después de conocerse la trágica noticia, el Liverpool, club en el que militaba, lamentó la muerte de una de sus figuras a través de sus redes sociales y en su página web oficial.

“El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado de que el jugador de 28 años falleció tras un accidente de tráfico en España junto con su hermano, André. El Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y André mientras intentan superar una pérdida inimaginable. Continuaremos brindándoles todo nuestro apoyo”, fue el mensaje publicado por los Reds.

Una carrera que iba en ascenso

Con 28 años, Diogo Jota era parte importante del plantel del Liverpool, donde era titular con frecuencia, o bien una de las primeras alternativas en saltar al campo cuando estaba en la banca de suplentes.

Con los Reds ganó cinco títulos, siendo el más importante la Premier League 2024-2025, conseguida bajo la dirección técnica del holandés Arne Slot, quien llegó con la difícil misión de reemplazar al alemán Jürgen Klopp, ídolo en Anfield y quien marcó época en el popular conjunto inglés.

Diogo Jota fue formado en el Gondomar y luego en el Pacos Ferreira, desde donde fue transferido al Atlético de Madrid (no debutó oficialmente) y después al Porto.

En la temporada 2017-2018 da el salto a la liga inglesa tras ser fichado por el Wolverhampton, donde destaca y llama la atención del Liverpool, que adquiere su pase en septiembre de 2020.

Mientras que con la selección de Portugal también acumuló un importante palmarés. Fue internacional en 49 ocasiones con la adulta, y sumó 14 goles. Formó parte de los equipos campeones de la UEFA Nations League en 2019 y 2025, pero también destacó con el combinado luso en las categorías sub 19 y sub 21.