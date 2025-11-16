Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

Agustín Orión consiguió varios títulos en su trayectoria como arquero. Fue campeón con San Lorenzo, Estudiantes, Boca Juniors y Colo Colo. Ahora que se transformó en dirigente, volvió a las vueltas olímpicas en el fútbol transandino.

El exguardameta, quien consiguió el Transición 2017 con el Cacique, ahora ayudó a construir desde su otro rol el ascenso del Midland a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol transandino.

Teléfono en mano

Orión, quien preside a la institución funebrera desde julio de este año, siguió el partido desde la galería y con un celular en la mano. Para que los de la banda azul lograran campeonar, debían esperar lo que pasaba con su perseguidor, el Real Pilar, que jugaba contra Liniers.

Midland, cayó en su visita al Flandria por la cuenta mínima. A través del aparato, Orión se enteró de una buena noticia: Pilar perdió por 1-0. Gracias a ese marcador, su escuadra se consagró.

“Midland es merecido campeón. Porque fue el mejor en el primer semestre y porque fue el mejor en el segundo semestre. Porque es el que más ganó (22 partidos) en toda la temporada. Porque es el que menos perdió (6). Porque fue el más goleador (51 tantos en 40 encuentros) y fue el menos goleado (apenas 15, un verdadero escándalo). Porque después del ascenso a la Primera B del 25 de noviembre de 2023, la dirigencia se preparó para dar otro salto de calidad y se mentalizó con subir nuevamente”, publicó el diario Olé.

¡MIDLAND ASCENDIÓ A LA PRIMERA NACIONAL!



En una definición agónica, El Funebrero se consagró campeón del torneo Apertura y Clausura y consumó su ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. pic.twitter.com/hIqGaZCAQn — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2025

“Como un hincha más”

“Uno de los grandes culpables de este presente dorado es Agustín Orión. El ex arquero de Boca y la Selección Argentina se puso el traje de dirigente una vez que colgó los guantes y lo llevó a su mejor momento. Fue presidente en el ascenso de 2023 y regresó a mediados de este año para marcar otro hito. Él, una vez retirado, se metió en el barro del Ascenso y demostró que el tatuaje en el antebrazo que tanto lo marcó en su carrera fue mucho más que pintura en la piel. Es sentimiento. Es amor. Es Midland a la Primera Nacional“, valoró la publicación.

“Orion dejó por un rato el traje de dirigente y se entregó al ritual futbolero. Fue una postal de liderazgo cercano, de esa mezcla rara entre responsabilidad y pasión que lo acompaña desde que desembarcó en la dirigencia”, valoró, también, Clarín..

“En Jáuregui, el premio fue doble: el título y el ascenso. En la tribuna visitante, el presidente-hincha lo festejó como cualquiera de los de Libertad. Y Midland, por primera vez en su vida, se preparó para escribir su nombre en la Primera Nacional”, concluyó.