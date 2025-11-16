OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    El hombre que salió campeón con el Cacique ahora dio la vuelta olímpica como presidente del Midland, institución que jugará por primera vez en la segunda división transandina.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Celebra Orión. Midland, el club del cual es dirigente, ascendió a la B. Foto: Javier Valdés/AgenciaUno.

    Agustín Orión consiguió varios títulos en su trayectoria como arquero. Fue campeón con San Lorenzo, Estudiantes, Boca Juniors y Colo Colo. Ahora que se transformó en dirigente, volvió a las vueltas olímpicas en el fútbol transandino.

    El exguardameta, quien consiguió el Transición 2017 con el Cacique, ahora ayudó a construir desde su otro rol el ascenso del Midland a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol transandino.

    Teléfono en mano

    Orión, quien preside a la institución funebrera desde julio de este año, siguió el partido desde la galería y con un celular en la mano. Para que los de la banda azul lograran campeonar, debían esperar lo que pasaba con su perseguidor, el Real Pilar, que jugaba contra Liniers.

    Midland, cayó en su visita al Flandria por la cuenta mínima. A través del aparato, Orión se enteró de una buena noticia: Pilar perdió por 1-0. Gracias a ese marcador, su escuadra se consagró.

    Midland es merecido campeón. Porque fue el mejor en el primer semestre y porque fue el mejor en el segundo semestre. Porque es el que más ganó (22 partidos) en toda la temporada. Porque es el que menos perdió (6). Porque fue el más goleador (51 tantos en 40 encuentros) y fue el menos goleado (apenas 15, un verdadero escándalo). Porque después del ascenso a la Primera B del 25 de noviembre de 2023, la dirigencia se preparó para dar otro salto de calidad y se mentalizó con subir nuevamente”, publicó el diario Olé.

    “Como un hincha más”

    “Uno de los grandes culpables de este presente dorado es Agustín Orión. El ex arquero de Boca y la Selección Argentina se puso el traje de dirigente una vez que colgó los guantes y lo llevó a su mejor momento. Fue presidente en el ascenso de 2023 y regresó a mediados de este año para marcar otro hito. Él, una vez retirado, se metió en el barro del Ascenso y demostró que el tatuaje en el antebrazo que tanto lo marcó en su carrera fue mucho más que pintura en la piel. Es sentimiento. Es amor. Es Midland a la Primera Nacional“, valoró la publicación.

    “Orion dejó por un rato el traje de dirigente y se entregó al ritual futbolero. Fue una postal de liderazgo cercano, de esa mezcla rara entre responsabilidad y pasión que lo acompaña desde que desembarcó en la dirigencia”, valoró, también, Clarín..

    “En Jáuregui, el premio fue doble: el título y el ascenso. En la tribuna visitante, el presidente-hincha lo festejó como cualquiera de los de Libertad. Y Midland, por primera vez en su vida, se preparó para escribir su nombre en la Primera Nacional”, concluyó.

    Más sobre:Colo ColoAgustín OriónMidlandPrimera NacionalFútbol Argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

    La angustiante espera de resultados de los partidos en peligro de extinción

    En cita clave, a partir de las 18 horas, comando de Matthei definirá qué hacer ante resultados

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile
    Chile

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina
    El Deportivo

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    ¿Se aleja de la Roja? La declaración clave de Manuel Pellegrini en días cruciales para su permanencia en el Betis

    La ausencia de Cristiano Ronaldo no importó: Portugal aplasta a Armenia y clasifica al Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena