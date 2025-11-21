La combinación de resultados que puede sentenciar a Deportes Iquique al descenso este viernes en la Liga de Primera
El equipo nortino se aferra a su última chance matemática para no perder la categoría. Recibe a Cobresal.
Este fin de semana se jugará la fecha 28 de la Liga de Primera, con el foco puesto en la disputa por los cupos internacionales y en la definición del descenso a la Primera B. Tras el cierre de la jornada 27, la pelea por no perder la categoría quedó concentrada en tres equipos: Deportes Limache (22 puntos), Unión Española (21) y Deportes Iquique (18).
Los Dragones Celestes pueden transformarse en el primer club en perder la categoría este viernes, cuando reciban a Cobresal. Su continuidad en Primera, por lo menos por una fecha más, depende de que le ganen a los mineros. Un triunfo extiende esa lucha. Una eventual caída, los hace mirar al partido paralelo entre Deportes Limache y Unión Española, programado en paralelo en Quillota.
Si el conjunto del norte cae ante Cobresal y, al mismo tiempo, Limache supera como local a Unión Española, los nortinos descenderán automáticamente, quedando sin opciones matemáticas a dos jornadas del final.
En un escenario distinto, si Iquique pierde pero Unión Española derrota a Limache, los dirigidos por Rodrigo Guerrero seguirán con vida: quedarían a seis puntos de los hispanos y a cuatro de los tomateros, con seis unidades aún en disputa.
Los tres compromisos que influyen en la lucha por la permanencia (Iquique vs. Cobresal, Limache vs. Unión Española y Audax Italiano vs. Everton) se jugarán este viernes 21 de noviembre, todos a contar de las 20.00 horas.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.