La combinación de resultados que puede sentenciar a Deportes Iquique al descenso este viernes en la Liga de Primera

La combinación de resultados que puede sentenciar a Deportes Iquique este viernes en la Liga de Primera.

Este fin de semana se jugará la fecha 28 de la Liga de Primera, con el foco puesto en la disputa por los cupos internacionales y en la definición del descenso a la Primera B. Tras el cierre de la jornada 27, la pelea por no perder la categoría quedó concentrada en tres equipos: Deportes Limache (22 puntos), Unión Española (21) y Deportes Iquique (18).

Los Dragones Celestes pueden transformarse en el primer club en perder la categoría este viernes, cuando reciban a Cobresal. Su continuidad en Primera, por lo menos por una fecha más, depende de que le ganen a los mineros. Un triunfo extiende esa lucha. Una eventual caída, los hace mirar al partido paralelo entre Deportes Limache y Unión Española, programado en paralelo en Quillota.

Iquique se aferra a su última chance de salvarse. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Si el conjunto del norte cae ante Cobresal y, al mismo tiempo, Limache supera como local a Unión Española, los nortinos descenderán automáticamente, quedando sin opciones matemáticas a dos jornadas del final.

En un escenario distinto, si Iquique pierde pero Unión Española derrota a Limache, los dirigidos por Rodrigo Guerrero seguirán con vida: quedarían a seis puntos de los hispanos y a cuatro de los tomateros, con seis unidades aún en disputa.

Los tres compromisos que influyen en la lucha por la permanencia (Iquique vs. Cobresal, Limache vs. Unión Española y Audax Italiano vs. Everton) se jugarán este viernes 21 de noviembre, todos a contar de las 20.00 horas.