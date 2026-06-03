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    “Se han tomado todas las medidas”: las garantías de la Federación de la República del Congo para jugar ante la Roja

    La entidad africana entregó su postura tras el veto impuesto en España al amistoso ante la Roja, por los brotes de ébola.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La Roja aún no sabe si disputará su amistoso contra la República Democrática del Congo. www.photosport.cl

    Un problema complejo está siendo el partido amistoso programado para este 9 de junio entre Chile y la República Democrática del Congo. El duelo se iba a disputar en el municipio español de La Línea de la Concepción, en Cadiz. Sin embargo, las autoridades locales vetaron el encuentro por brote de ébola que afecta a las naciones africanas.

    Esto llevó a ambas federaciones a agotar gestiones para ver la manera de cumplir con ese choque. La Federación de Fútbol de República Democrática del Congo. “La Fecofa desea tranquilizar al público congoleño asegurándole que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos aplicables a este encuentro”, expresó mediante un comunicado.

    “La delegación congoleña sigue cumpliendo plenamente los protocolos internacionales vigentes”, aseguraron, junto con manifestar que están trabajando en una alternativa para la disputa de este compromiso, “con el fin de encontrar una solución rápida y favorable que permita la celebración del partido en las mejores condiciones”.

    “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad. Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, había advertido el alcalde Juan Franco.

    Las opciones de la Roja

    El gerente de Selecciones, Felipe Correa, manifestó cuáles pueden ser los caminos. “Se están evaluando distintas opciones. Mañana (miércoles) el Congo juega un partido amistoso en Bélgica con Dinamarca, con 27 mil personas. Entonces, los jugadores del Congo ya tienen todos los test de esta aprehensión que hay respecto de esta enfermedad”, explicó.

    “Esperamos tener novedades mañana con la posibilidad de que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión (...). Ya lo hablamos con la Federación del Congo. Las dos partes estamos disponibles para jugarlo, si es necesario, sin público, porque el objetivo de esto es preparar la competencia para ellos para el Mundial y nosotros tener una instancia competitiva”, añadió.

    El ejecutivo manifestó que “se está trabajando en conjunto con todas las partes para evaluar una alternativa a esa opción, que sería jugar en otro lugar de España u otro sector”.

    Más sobre:FútbolLa RojaChileRepública Democrática del CongoFecofaFelipe Correa

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