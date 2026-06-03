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    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades

    Uno de los detenidos, decía ser ciudadano dominicano, pero mantenía en su poder un pasaporte de Guatemala y dos cédulas de identidad colombianas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisados dejó un operativo policial realizado por el OS7 de Carabineros.

    A través de una investigación desarrollada por el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros junto al Ministerio Público, es que lograron detectar una red de narcotráfico que operaba desde un departamento ubicado en el centro de Santiago.

    Según detalló la coronel de Carabineros, Karen Riveros, “el lugar donde estaba la droga es un departamento en el sector centro de Santiago y bien tenemos identificado, que esta droga iba a ser distribuida a nivel del sector oriente de la Región Metropolitana”.

    A la vez apuntó que se presume que la droga provendría desde México.

    Entre las drogas incautadas se contabilizaron aproximadamente nueve kilos de metanfetamina, 1.281 pastillas de éxtasis y dosis de cocaína, con un avalúo en $65 millones para la organización.

    En la ocasión, además se logró la detención de un sujeto, el cual decía ser ciudadano dominicano, pero que mantenía en su poder un pasaporte de Guatemala y dos cédulas de identidad colombianas.

    “El uso de esta triple nacionalidad claramente lo que busca es evadir y evitar los controles por parte de las policías”, añadió.

    El segundo imputado corresponde a un ciudadano colombiano que participaba en el traslado y distribución de la droga.

    Por su parte, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, sostuvo que " se trata de una asociación de carácter transnacional que tenía como finalidad la internación en nuestro país de drogas sintéticas, básicamente metanfetamina, y como ustedes saben y como bien se ha dicho, efectivamente se trata de una droga que es altamente lesiva para la población y en particular para nuestros jóvenes".

    Más sobre:PolicialCarabinerosDrogadecomisadaMetanfetamina

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