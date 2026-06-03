Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días que espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales.

El ataque de este miércoles contra la segunda ciudad rusa se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por Moscú matara a 23 personas en Ucrania, que volvió a reclamar más ayuda a los países occidentales.

Apenas unas horas después, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles a Kiev en una visita sorpresa, en un gesto que la compañía ferroviaria ucraniana calificó como una “muestra de solidaridad”.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

Perturbar el “Davos” ruso

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt.

La ofensiva tenía como objetivo perturbar la cumbre, anteriormente conocida como el “Davos” ruso, en la que debe participar el presidente Vladimir Putin, según indicaron responsables ucranianos.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

“El foro de Petersburgo se abre con una bonita columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos”, escribió en redes sociales Sergii Sternenko, asesor del ministro de Defensa ucraniano, junto a un video de los delegados caminando hacia el recinto con el humo visible al fondo.

Los ataques obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de San Petersburgo.

Varios vuelos procedentes de Moscú con destino a San Petersburgo sufrieron retrasos, según informó un periodista de AFP en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo se ha convertido en un reflejo del aislamiento internacional del país.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón. Este año, en cambio, contará solo con la presencia de dirigentes aliados, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

También fueron invitados varios personajes marginales de países occidentales, entre ellos la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.