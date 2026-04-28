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    Amplían detención de 18 imputados por causa en lavado de activos y otros delitos de la operación “Rey David”

    Las aprehensiones se produjeron en el contexto de una investigación desarrollada por la Fiscalía Sur y la PDI.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la audiencia de control de detención de 18 imputados por una investigación por lavado de activos asociado al narcotráfico y otros delitos, la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó la ampliación de la detención.

    Las aprehensiones se concretaron en el marco de una investigación de dicha fiscalía con la Policía de Investigaciones (PDI) denominada “Rey David”, donde se allanaron 26 domicilios de distintas regiones del país, lo que concluyó con 18 detenidos.

    A primera hora, entre los aprehendidos, también figuraba el comunicador Francisco Kaminski, a quien se le encontró marihuana en su departamento de la comuna de Las Condes, pero posteriormente fue dejado en libertad.

    El fiscal Milibor Bugueño, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Crimen Organizado y Análisis Criminal, detalló que a solicitud de la Fiscalía Sur “se amplió la detención de los 18 imputados a el día de mañana (miércoles), a las 10 horas, en la causa que se sigue por distintos delitos, entre ellos, lavado de activos”.

    El persecutor también detalló que desde este martes la causa mantiene una reserva de 10 días, por lo que se limitó a entregar más detalles hasta que venza esta determinación.

    Con todo, detalló que hay diligencias pendientes, lo que justificó que los antecedentes se mantengan en secreto.

    Más sobre:PolicialPDIRey DavidFiscalía SurFrancisco Kaminski

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