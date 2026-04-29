SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro de Minería suspende licitación de servicio de clipping tras reclamo de la ANP

    La repartición paralizó la contratación del servicio de monitoreo y seguimiento de prensa, algo que prolifera en organismos estatales, para revisar si sus condiciones cumplen con la Ley de Propiedad Intelectual. La Asociación Nacional de la Prensa reclama que la contratación de material sin licencia es una falta al deber de probidad de parte del Estado.

    Por 
    Pulso de La Tercera

    El 14 de abril, el ministerio de Minería publicó las bases de una licitación para contratar el servicio de monitoreo y seguimiento de prensa o clipping, para “acceder a las publicaciones en medios de comunicación social relacionados con el ministerio, la industria, las políticas y sus beneficiarios”. La apertura de ofertas económicas estaba prevista para el 24 de abril y su adjudicación, para el 11 de mayo.

    Pero la licitación fue suspendida. Antes de la recepción de ofertas, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) ingresó un reclamo al portal de Mercado Público manifestando su preocupación por la licitación y por concursos públicos de diversos organismos en general y por “la falta de regulación, en las bases de licitación, de mecanismos que permitan al Estado cautelar el cumplimiento de diversas normas de propiedad intelectual, así como evitar la comisión de infracciones a la Ley N°17.366, de Propiedad Intelectual”, resume la resolución que paralizó la licitación.

    La ANP alertó por “posibles sanciones civiles y penales respecto de los contenidos periodísticos (notas de prensa escrita, digital, radio y televisión) que se reproducen, almacenan en plataformas con buscador, se pueden descargar en archivos y se distribuyen masivamente por boletines electrónicos y mensajería”.

    La jefatura de la División Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Minería, dirigida por Alejandro Ramírez, decidió el 28 de abril revocar la resolución que convocaba a la licitación, hasta analizar los efectos del reclamo de la ANP. “En atención al tenor de la reclamación recibida por el portal, se hace necesaria una revisión detallada de la normativa de la Ley N°17.336 y su implicancia en procesos de licitación de servicios de monitoreo de prensa”, dice la resolución de Minería. La autoridad plantea que debe realizar un estudio de las condiciones de mercado y jurídicias, ya que, entre otras cosas, no existen “lineamientos de la Dirección de Compras Públicas y la Contraloría General de la República”. Y que deberá “revisar y si es pertinente, modificar las bases de licitación”.

    La decisión de Minería es hasta ahora singular: numerosos organismos del Estado contratan estos servicios de clipping que, ha sostenido el exsenador Felipe Harboe, explotan “una obra ajena -obteniendo un beneficio económico directo de ella- sin contar con licencia del titular”.

    En Mercado Público, numerosos instituciones públicas registran en años recientes con contratos servicios de clipping: desde la Fiscalía Nacional Económica hasta casi todos los ministerios; desde el Instituto Nacional de Estadísticas, el Consejo de Rectores hasta municipalidades del país; desde el Ejército hasta la Biblioteca del Congreso Nacional.

    Sebastián Zárate, secretario general de la Asociación Nacional de la Prensa, comentó que la ANP “ha estado llamando a las autoridades y al sector privado a tener conciencia respecto de los servicios que se adquieren sin exigir la licencia y pagos de derecho de autor previos. Sabemos que esto es un cambio cultural, y tal como ocurrió en otros tipos de creaciones intelectuales y artísticas, debe configurarse como un deber ético”.

    Zárate agregó que “en el caso de la administración del Estado, creemos que la adquisición, a sabiendas, de material sin contar con la licencia respectiva, es una clara falta al deber de probidad. Así lo hemos hecho saber a la Contraloría General de la República”.

    Más sobre:NegociosMercadosclipping

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría fija plazo obligatorio para test de drogas a autoridades y advierte que incumplimientos pueden constituir infracción legal para ministros

    Fiscalía Nacional alista ingreso de 70 nuevos fiscales y Valencia pone foco en robustecer equipos de flagrancia

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

    “La carga de la prueba la tiene el gobierno”: PDG exige conocer proyecto de pañales y medicinas para apoyar megarreforma

    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán

    Lo más leído

    1.
    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    2.
    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    3.
    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    4.
    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    5.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Contraloría fija plazo obligatorio para test de drogas a autoridades y advierte que incumplimientos pueden constituir infracción legal para ministros
    Chile

    Contraloría fija plazo obligatorio para test de drogas a autoridades y advierte que incumplimientos pueden constituir infracción legal para ministros

    Fiscalía Nacional alista ingreso de 70 nuevos fiscales y Valencia pone foco en robustecer equipos de flagrancia

    De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide
    Negocios

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    Participación de las AFP en el Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en su menor nivel desde que hay registro

    Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP en medio del conflicto en Medio Oriente y restricciones a su productividad

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas
    Tendencias

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    En vivo: Coquimbo visita a Deportes Tolima de Colombia por la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Coquimbo visita a Deportes Tolima de Colombia por la Copa Libertadores

    La particular explicación del LIV sobre el aplazamiento del torneo de Nueva Orleans en medio de sus problemas de caja

    En vivo: Cruzeiro recibe a Boca Juniors en el grupo de la UC en la Copa Libertadores

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país
    Cultura y entretención

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán
    Mundo

    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Carlos III reconoce “diferencias” entre Reino Unido y EE.UU., pero apela a su “inquebrantable” vínculo

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC