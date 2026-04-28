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    La sinceridad de Luis Enrique tras triunfo del PSG sobre Bayern Múnich: “El mejor partido en el que he estado como DT”

    El asturiano reconoció que, pese al expresivo triunfo 5-4 de su equipo en la ida de la semi de Champions, también se vio sobrepasado por el rival en algunos pasajes. “Nunca había visto intensidad como esta en el fútbol”, afirmó.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis Enrique destacó la intensidad de ambos equipos en el triunfo de su PSG sobre Bayern Múnich. FOTO: PSG en X

    La semifinal de ida de esta versión de la Champions League pasará a la historia. No solo por el abultado triunfo de 5-4 del Paris Saint-Germain sobre Bayern Múnich, sino también por la manera en que se gestó ese espectacular resultado en la cancha del Parque de los Príncipes de la capital francesa.

    Una plena alternancia de emociones, con los bávaros en ventaja de 1-0, antes de la expresiva goleada de los galos bien entrada la segunda parte. Nuevo bajón de los locales que permitió la reacción de los bávaros que, finalmente, solo perdieron por un gol para dejar todo abierto para la vuelta del miércoles 6 de mayo, en tierras germanas.

    Tras el disputado duelo, el técnico de los galos, el español Luis Enrique, destacó el ímpetu de ambos equipos para completar uno de los mejores partidos en la historia del máximo torneo europeo a nivel de clubes.

    “Nunca había visto una intensidad como esta en el fútbol. No creo que sea el momento de señalar los defectos, solo necesitamos felicitar a todos”, explicó el asturiano en la transmisión oficial del duelo disputado en la Ciudad Luz.

    En pleno análisis, el exjugador de Barcelona y Real Madrid, reconoció que sus dirigidos, incluso, pudieron sufrir un descalabro en su casa ante uno de los mejores equipos del continente.

    “Merecimos ganar, pero también empatar, incluso pudimos perder. Fue un partido realmente fantástico. Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador”, advirtió el DT de España en Qatar 2022.

    Los mejores

    En la previa del trascendental choque, el adiestrador hispano ya había adelantado que en esta llave se enfrentaban las dos mejores escuadras. Opinión que no hizo más que refrendar después de la goleada.

    “Demostramos por qué somos los campeones de Europa y ellos por qué son el equipo que menos partidos ha perdido esta temporada en Europa. Bueno, hemos conseguido que el Bayern pierda su tercer partido. Estamos muy contentos, a pesar de que ganábamos 5-2 y era todo perfecto. El partido de vuelta volverá a ser una fiesta e intentaremos ganarlo”, sostuvo el DT del PSG.

    Al otro lado, el suspendido técnico belga Vincent Kompany se quejó de un par de cobros contra su equipo. Según su opinión, de alguna manera, marcaron el resultado.

    “Tengo que entender por qué nos pitan ese penal. Además, debemos aceptar por qué nos hacen un gol de córner si ninguno de nuestros defensas toca ese balón para que salga”, se quejó el exdefensor de Manchester City.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueParis Saint-GermainBayern MúnichLuis EnriqueVincent Kompany

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