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    Kast baja el tono a las polémicas y llama a “ir al fondo” en debates por humedales, educación y ajuste fiscal

    El Mandatario respaldó la labor de su equipo económico y atribuyó las controversias a un proceso de instalación del gobierno, insistiendo en que las decisiones deben evaluarse por sus resultados.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente José Antonio Kast abordó este martes las recientes controversias que han tensionado las últimas semanas el inicio de su administración, relativizando su impacto y asegurando que forman parte de un proceso normal en las primeras semanas de gobierno.

    Sus declaraciones se dieron en el marco de una actividad oficial en Rengo, donde encabezó la entrega de 115 títulos de dominio, actividad que benefició a familias de distintas comunas de la Región de O’Higgins, marcando la primera entrega masiva de este tipo durante la actual administración.

    Sin embargo, el foco político se trasladó rápidamente a las declaraciones del Mandatario, quien respondió a los cuestionamientos por la polémica en torno a la Ley de Humedales, las críticas al manejo comunicacional del Ministerio de Hacienda y el debate sobre eventuales descoordinaciones en el Ejecutivo.

    “Bienvenidas las discusiones”

    Consultado por las críticas del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la Ley de Humedales Urbanos, Kast optó por respaldar la apertura del debate, aunque sin entrar en confrontaciones directas.

    “Siempre hay discusiones, y es normal que se produzcan debates. Bienvenidas las críticas positivas. Uno siempre puede ir mejorando las acciones”, afirmó, enfatizando que su gobierno lleva “casi 60 días” y aún se encuentra en fase de instalación.

    En el caso de los humedales, planteó la necesidad de revisar el impacto real de la normativa.

    ¿Es favorable para el desarrollo del país? Nosotros encontramos muy favorable que se cuiden y establezcan zonas para humedales. Pero un tranque de un campo, ¿es un humedal? ¿El río Mapocho? ¿Cuánto afecta la constructibilidad? ¿Hasta cuántos metros sí que se produce contaminación por polvo en suspensión del río?”, esbozó.

    Cabe señalar que las declaraciones del Jefe de Estado se dan en medio de la controversia generada por Poduje, quien calificó la ley como “mal hecha” y la responsabilizó de frenar proyectos como Guacamayo 3 en Valdivia, generando críticas tanto de la oposición como del oficialismo.

    Defensa a Quiroz y llamado a “ordenar la casa”

    En paralelo, Kast defendió con firmeza al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la polémica por el Oficio 16 que sugiere “descontinuar” programas estatales en el marco del ajuste fiscal.

    El ministro Quiroz está haciendo un gran trabajo, muy difícil, porque tiene que decirle a Chile que no están todos los recursos para cumplir todas las demandas”, sostuvo.

    En ese tenor, el Mandatario reafirmó que su administración no eliminará derechos, pero sí buscará ordenar las finanzas públicas.

    Tenemos que ordenar la casa, y eso implica decisiones complejas”, agregó, en línea con las explicaciones entregadas por Hacienda, que ha insistido en que “descontinuar” no implicaría eliminar programas, sino reformularlos.

    Ministro Quiroz Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Descoordinaciones en el “segundo piso”

    También abordó los cuestionamientos por eventuales descoordinaciones en el denominado “segundo piso” de La Moneda, descartando cambios inmediatos y respaldando a su equipo.

    “Todos podemos mejorar coordinaciones, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación”, aseguró, añadiendo que los resultados de la gestión se verán en las próximas semanas. “Los vamos a sorprender”, añadió.

    En esa línea, relativizó el impacto de las polémicas recientes -desde el debate por las bencinas hasta seguridad y deporte- señalando que pueden tener un efecto positivo si permiten abrir discusiones más profundas.

    “De algo que puede generar discusión política y de formas, vamos al fondo. Lo importante es cómo usamos bien los recursos de todos los chilenos”, afirmó.

    El Presidente también aprovechó de referirse a la controversia en torno a la Junaeb, en medio de dudas por el futuro del Programa de Alimentación Escolar.

    “Es bueno que se hable de la Junaeb. Todo el mundo dice que no se va a terminar la alimentación de los niños, pero hablemos de verdad de cómo funciona”, señaló, llamando a revisar la implementación de políticas públicas en terreno.

    Cristián Valenzuela, director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Presidente KastPolémicasLey de HumedalesIván PodujeJorge QuirozSegundo pisoJunaebHaciendaOficioRecortesNacional

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