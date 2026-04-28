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    Steinert responde a director del INDH por fuertes críticas a Ley Nain-Retamal: “Usa una lógica invertida”

    La titular de Seguridad Pública defendió que la legislación "es uno de los avances más importantes de los últimos años , la que "frena la impunidad" de quienes dan muerte a funcionarios policiales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió este martes al paso de las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, quien emitió críticas a la ley Nain-Retamal.

    Durante la cuenta pública 2025 del organismo realizada este lunes, Ljubetic señaló que la mencionada legislación “conspira” en contra de la acción policial y que aumenta la “impunidad” de los efectivos policiales.

    Frente a estas acusaciones, la titular de Seguridad Pública defendió la normativa y agregó que “el director del INDH expresa una lógica invertida en sus declaraciones. Es contrario al sentido común que exista una presunción de inocencia a favor de los delincuentes y que se le niegue a nuestras policías”.

    “Esa falta de sentido común es parte del problema que tenemos en Chile”, sostuvo Steinert a través de un comunicado.

    La secretaria de Estado calificó la ley Nain-Retamal como “uno de los avances más importantes de los últimos años” y complementó con que “decir que esa ley aumenta la impunidad policial es ignorar que, en realidad, frena la impunidad criminal de delincuentes que asesinaban a Carabineros que estaban atados de manos en las situaciones más peligrosas y extremas".

    “La presunción que establece la Ley Nain-Retamal no elimina ni la investigación ni la acción del Ministerio Público y los tribunales. Equilibrar jurídicamente la cancha pensando en quienes arriesgan la vida no es una amenaza a los derechos humanos; está pensada en apoyo de Carabineros que actúan para proteger su vida o la vida o integridad de terceros", manifestó la ministra Steinert.

    Las declaraciones de Ljubetic

    El director del INDH, Yerko Ljubetic, despertó los cuestionamientos tras sus dichos emitidos en una actividad de cuenta pública del organismo.

    En la instancia, Ljubetic, afirmó que “en la medida en que a caballo de un sentimiento sobre la seguridad convertido en arma y en propaganda, sobre la cual se insiste, es que se generan condiciones para la presentación y aprobación de proyectos como la Ley Nain-Retamal, que es a mi juicio probablemente uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad de cumplimiento efectivo del mandato del INDH”, agregó.

    Con todo, Ljubetic también afirmó que la ley se traduce en “la ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial”.

    Lo anterior, motivó que diputados de Renovación Nacional (RN) oficiaran al INDH solicitando antecedentes técnicos y jurídicos que sustenten la postura de Ljubetic.

    Más sobre:Trinidad SteinertINDHYerko LjubeticLey Nain-RetamalCarabineros

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