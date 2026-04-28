Bolsa de Santiago extiende su caída en medio de incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

La Bolsa de Santiago profundizó sus pérdidas este martes en línea con el negativo desempeño de los mercados internacionales, mientras los inversionistas aumentaban su escepticismo respecto a una pronta solución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que, a su vez seguía impulsando los precios del petróleo.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, cayó 2,02% a 10.905,45 puntos, con lo que completó dos jornadas consecutivas de retrocesos y anotó su menor nivel desde el 8 de abril.

En la sesión destacaron los descensos de Parque Arauco, Andina-B y Cencosud con retrocesos de 3,78%, 3,65% y 3,28%, respectivamente.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB señaló que “la caída del Ipsa hoy refleja un mercado sin convicción compradora en una jornada donde se acumularon varios catalizadores negativos simultáneos. El más relevante para el índice local fue el rechazo de Washington a la propuesta iraní de reabrir Ormuz antes de resolver el programa nuclear, que consolida el escenario de bloqueo prolongado y mantiene el (petróleo) Brent por encima de los US$100 el barril”.

Precisó que para un índice con la concentración sectorial del Ipsa, eso se traduce directamente en presión sobre las mineras vía costos energéticos y en el deterioro de las perspectivas de demanda industrial china para el cobre. Añadió, que a eso se sumó la salida de los Emiratos Árabes de la OPEP, que aunque tiene un impacto físico limitado mientras el estrecho permanezca cerrado, reforzó la narrativa de que la crisis energética del Golfo se está institucionalizando.

En medio de la temporada de reportes de resultados de empresas en Estados Unidos Santos indicó que “el componente tecnológico global añadió presión adicional al sentimiento, con un reporte del WSJ sobre OpenAI que muestra ingresos y crecimiento de usuarios por debajo de sus propios objetivos internos, lo que desató una liquidación en semiconductores que arrastró al S&P 500 y al Nasdaq, reduciendo el apetito por activos de riesgo emergentes”.

Bajos montos transados

En tanto, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. sostuvo que “en el momento en que se restablezcan las conversaciones (entre Estados Unidos e Irán) eso va a generar expectativa y podría incentivar nuevamente al mercado. Pero, por el momento, la falta de estímulos, una baja liquidez, y la falta de más noticias, a nivel externo principalmente, es lo que está derivando el comportamiento de la bolsa”.

Añadió que “hoy día estamos en un escenario en que ya, prácticamente, cumplimos dos meses del inicio del conflicto bélico. Estamos ad portas de la entrega de resultados de las compañías, estamos cerca del final de mes. Pero, por sobre todo, lo que se debe destacar en forma importante es que los volúmenes transados que se están cotizando en el mercado son débiles”.

Wall Street

En medio del clima de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, tras haber anotado ayer un máximo histórico en dos de sus principales índices: el selectivo S&P y el tecnológico Nasdaq, en esta jornada Wall Street retomó las pérdidas.

Así el S&P 500 perdió 0,49%, el Nasdaq bajó 1,01%, mientras el promedio industrial Dow Jones cayó un leve 0,05%.

Ahora la atención de los inversionistas está puesta en los resultados trimestrales y las proyecciones de desempeño que darán a conocer entre el miércoles y jueves las gigantes tecnológicas Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Apple.