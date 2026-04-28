SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago extiende su caída en medio de incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, cayó 2,02% a 10.905,45 puntos, con lo que completó dos jornadas consecutivas de retrocesos y anotó su menor nivel desde el 8 de abril.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago extiende su caída en medio de incertidumbre por conflicto en Medio Oriente. Seth Wenig

    La Bolsa de Santiago profundizó sus pérdidas este martes en línea con el negativo desempeño de los mercados internacionales, mientras los inversionistas aumentaban su escepticismo respecto a una pronta solución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que, a su vez seguía impulsando los precios del petróleo.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, cayó 2,02% a 10.905,45 puntos, con lo que completó dos jornadas consecutivas de retrocesos y anotó su menor nivel desde el 8 de abril.

    En la sesión destacaron los descensos de Parque Arauco, Andina-B y Cencosud con retrocesos de 3,78%, 3,65% y 3,28%, respectivamente.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB señaló que “la caída del Ipsa hoy refleja un mercado sin convicción compradora en una jornada donde se acumularon varios catalizadores negativos simultáneos. El más relevante para el índice local fue el rechazo de Washington a la propuesta iraní de reabrir Ormuz antes de resolver el programa nuclear, que consolida el escenario de bloqueo prolongado y mantiene el (petróleo) Brent por encima de los US$100 el barril”.

    Precisó que para un índice con la concentración sectorial del Ipsa, eso se traduce directamente en presión sobre las mineras vía costos energéticos y en el deterioro de las perspectivas de demanda industrial china para el cobre. Añadió, que a eso se sumó la salida de los Emiratos Árabes de la OPEP, que aunque tiene un impacto físico limitado mientras el estrecho permanezca cerrado, reforzó la narrativa de que la crisis energética del Golfo se está institucionalizando.

    En medio de la temporada de reportes de resultados de empresas en Estados Unidos Santos indicó que “el componente tecnológico global añadió presión adicional al sentimiento, con un reporte del WSJ sobre OpenAI que muestra ingresos y crecimiento de usuarios por debajo de sus propios objetivos internos, lo que desató una liquidación en semiconductores que arrastró al S&P 500 y al Nasdaq, reduciendo el apetito por activos de riesgo emergentes”.

    Bajos montos transados

    En tanto, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. sostuvo que “en el momento en que se restablezcan las conversaciones (entre Estados Unidos e Irán) eso va a generar expectativa y podría incentivar nuevamente al mercado. Pero, por el momento, la falta de estímulos, una baja liquidez, y la falta de más noticias, a nivel externo principalmente, es lo que está derivando el comportamiento de la bolsa”.

    Añadió que “hoy día estamos en un escenario en que ya, prácticamente, cumplimos dos meses del inicio del conflicto bélico. Estamos ad portas de la entrega de resultados de las compañías, estamos cerca del final de mes. Pero, por sobre todo, lo que se debe destacar en forma importante es que los volúmenes transados que se están cotizando en el mercado son débiles”.

    Wall Street

    En medio del clima de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, tras haber anotado ayer un máximo histórico en dos de sus principales índices: el selectivo S&P y el tecnológico Nasdaq, en esta jornada Wall Street retomó las pérdidas.

    Así el S&P 500 perdió 0,49%, el Nasdaq bajó 1,01%, mientras el promedio industrial Dow Jones cayó un leve 0,05%.

    Ahora la atención de los inversionistas está puesta en los resultados trimestrales y las proyecciones de desempeño que darán a conocer entre el miércoles y jueves las gigantes tecnológicas Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Apple.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaMedio OrienteWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast baja el tono a las polémicas y llama a “ir al fondo” en debates por humedales, educación y ajuste fiscal

    Amplían detención de 18 imputados por causa en lavado de activos y otros delitos de la operación “Rey David”

    Coca-Cola Andina advierte que alza de combustibles “generará impactos en nuestra estructura de costos”

    Steinert responde a director del INDH por fuertes críticas a Ley Nain-Retamal: “Usa una lógica invertida”

    Socovesa definirá este miércoles el reemplazo de Fernando Barros en el directorio

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Lo más leído

    1.
    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    2.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    3.
    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    4.
    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    5.
    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Kast baja el tono a las polémicas y llama a “ir al fondo” en debates por humedales, educación y ajuste fiscal
    Chile

    Kast baja el tono a las polémicas y llama a “ir al fondo” en debates por humedales, educación y ajuste fiscal

    Amplían detención de 18 imputados por causa en lavado de activos y otros delitos de la operación “Rey David”

    Steinert responde a director del INDH por fuertes críticas a Ley Nain-Retamal: “Usa una lógica invertida”

    Coca-Cola Andina advierte que alza de combustibles “generará impactos en nuestra estructura de costos”
    Negocios

    Coca-Cola Andina advierte que alza de combustibles “generará impactos en nuestra estructura de costos”

    Bolsa de Santiago extiende su caída en medio de incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    Socovesa definirá este miércoles el reemplazo de Fernando Barros en el directorio

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas
    Tendencias

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    En vivo: Cruzeiro recibe a Boca Juniors en el grupo de la UC en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Cruzeiro recibe a Boca Juniors en el grupo de la UC en la Copa Libertadores

    La sinceridad de Luis Enrique tras triunfo del PSG sobre Bayern Múnich: “El mejor partido en el que he estado como DT”

    Colo Colo remece el mercado y ficha a la histórica Chris Vorpahl para ir por la Liga A1 de vóleibol

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país
    Cultura y entretención

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán
    Mundo

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Carlos III reconoce “diferencias” entre Reino Unido y EE.UU., pero apela a su “inquebrantable” vínculo

    “El tema de fondo no está resuelto”: Evo Morales rechaza acercamientos de Bolivia con Chile y apunta a reivindicación marítima

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC