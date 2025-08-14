Regalón de Ricardo Gareca en Perú sorprende con revelación sobre el DT: “Hacíamos muy poco, casi nada”.

Los métodos de Ricardo Gareca han sido cuestionados. El entrenador fracasó en su paso por Chile. Ahora, incluso en Perú se habla de su estilo. Pese a que en la selección del Rímac tuvo un rendimiento positivo, logrando clasificar a un Mundial, y dos podios de Copa América, sus exdirigidos recuerdan sus entrenamientos.

Ahora fue Carlos Zambrano quien habló sobre el Tigre. El defensor fue uno de los puntales para el estratega en sus siete años en Lima. “Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos (jóvenes)”, reveló.

“Creo que (Gareca) le hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja de muchas maneras por distintos factores, muchas cosas que la gente no sabe”, añadió.

En la Roja, Gareca no pudo reeditar los resultados que consiguió en Perú. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En esa línea, el zaguero explicitó que la opinión pública tenía otra imagen del estratega debido a que las cosas le salieron bien. “Creo que hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja totalmente distinto por muchos factores que la gente no sabe. La gente se guió porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se daban”, enfatizó.

El futbolista también abordó las críticas que recibió el argentino por su paso a la Roja. “Es fútbol. Viene otro programa y te ofrece el triple de lo que ganas acá, ¿no te vas a ir? Te vas más rápido. ¿Rivalidad con Chile? Date cuenta que no le importa nada, es su familia y ya está”, sostuvo.

De hecho, para Zambrano, lo hecho por Gareca era inferior a otros estrategas que tuvieron pasos negativos en Perú. “El técnico que entrenaba mejor fue Juan Reynoso. La gente lo detestaba, lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba”, lanzó.

“Todos tienen distinto carácter. Otros tienen más llegada al jugador. Son más rectos (los europeos), pero con los jugadores experimentados siempre hay un respeto de por medio”, comparó.