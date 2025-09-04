SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla

El delantero nacional pudo ser parte de los entrenamientos de los albirrojos luego de ser anunciado como refuerzo para la temporada 2025-26.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Alexis Sánchez tuvo su primera práctica junto al Sevilla. Foto: @SevillaFC / X.

Alexis Sánchez ya se prepara para el que será su nuevo desafío en España. El delantero nacional fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Sevilla para la temporada 2025-26.

“Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador”, describieron en su presentación a los hinchas.

Y este jueves el tocopillano pudo sumarse a las prácticas junto a sus compañeros bajo las órdenes de Matías Almeyda. Un hecho que fue destacado por la prensa española, resaltando además el número que tendrá en el equipo.

Alexis se encargó él mismo de publicitar a través de las redes sociales que llevará el mítico dorsal 10 del Sevilla, que hereda por cierto de Dodi Lukebakio aunque desde el Sánchez-Pizjuán se asegure que no llega a la plantilla como sustituto del jugador belga”, escribió As.

Por su parte, Diario de Sevilla destacó que “Alexis Sánchez ha sido uno de los grandes protagonistas, demostrando en su primera sesión que la calidad sigue intacta pese a las dudas generadas por su edad”.

“El chileno es, sin duda, uno de los movimientos más sorpresivos de este mercado de fichajes, llegando a la capital hispalense de la mano de un Almeyda que confía en su aportación para la parcela ofensiva del club blanquirrojo”, añadieron.

El Desmarque, a su vez, apuntó que “Alexis Sánchez completó su primer entrenamiento con el Sevilla FC. El ‘niño maravilla’ afronta el que podría ser el último gran reto de su carrera, después de haber brillado con luz propia en algunos de los mejores clubes del mundo como Arsenal, Inter de Milán, Manchester United, Olympique de Marsella o FC Barcelona”.

“Ahora, a las puertas de cumplir 37 años, el atacante intentará aportar al vestuario la jerarquía y experiencia que se requiere en un contexto como este, con un club que busca frenar la caída libre, encontrar estabilidad y sentar las bases de una entidad que pueda volver a crecer a corto o medio plazo”, complementaron.

También consignaron la importancia del número que vestirá: “El astro chileno ha heredado el 10 que soltó Lukebakio, señal inequívoca del peso que debe tener en el vestuario”.

El rol de Sánchez en Sevilla

El director deportivo de Sevilla, Antonio Cordón, se refirió al rol que deberá asumir Alexis Sánchez en el club. “No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario”, afirmó el directivo.

“Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial”, agregó.

El mensaje del Sevilla busca ajustar las expectativas en torno al chileno. El equipo, que viene de temporadas irregulares, ve en Sánchez una figura capaz de marcar diferencias y, al mismo tiempo, un referente para el camarín. “Suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos”, cerró Cordón.

FútbolAlexis SánchezSevillaLaLiga

