Jugando ajedrez: el llamativo video del Sevilla para anunciar el fichaje de Alexis Sánchez

El Niño Maravilla vuelve a España. Luego de once años, Alexis Sánchez jugará en LaLiga. Ahora será defendiendo la camiseta del Sevilla, club por el que firmó este lunes y con el que ya posa con la camiseta.

“Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador. Sin ir más lejos, en su palmarés figuran, entre otros trofeos: una liga española, una Copa del Rey, dos FA Cup, dos títulos de la Serie A, dos copas de Italia, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Copas América con Chile, con la que acumula 168 internacionalidades absolutas”, señalan en un comunicado en el club andaluz. Ahí se destaca su trayectoria.

“Nacido en la localidad chilena de Tocopilla el 19 de diciembre de 1988, su debut profesional fue en 2005 con Cobreloa, con el que muy joven debuta en la Copa Libertadores y donde, en 2007, llama la atención de Udinese, que antes de llevarlo a Europa, lo cede en su país a Colo Colo. Tras dos torneos semestrales, Alexis vuelve a marcharse cedido, esta vez a River Plate, donde gana el Clausura argentino 2008 antes de marchar definitivamente a Italia. Allí completa tres temporadas, siendo la última la más prolífica en cuanto a anotación. Esto le abre las puertas, nada menos, que del FC Barcelona en el verano de 2011. En LaLiga se consagra como goleador, marcando 46 goles en tres temporadas para firmar por el Arsenal FC en el verano de 2014. Es en el Emirates Stadium donde alcanza sus mayores cotas individuales, convirtiendo 80 tantos en los 166 partidos oficiales que jugó con los gunners a lo largo de tres campañas y media. Y es que en enero de 2018 firma por el Manchester United”, complementan.

El texto prosigue con la carrera del nortino, destacando al cierre que ahora compartirá con Gabriel Suazo. “Sin embargo, una serie de lesiones le impiden brillar en Old Trafford. Tras solo año y medio como red, en el verano de 2019 vuelve a Italia para firmar por el Inter como cedido. Y aunque no termina de encontrar su mejor versión, al cierre de esa temporada en la que cae derrotado en la final de la UEL en Colonia por el que ahora es su equipo, Alexis se queda en el Inter como traspasado. Marca 20 goles en sus tres temporadas como interista y en el verano de 2022 emprende una nueva aventura a préstamo, esta vez en Francia con el Olympique de Marsella. En el Vélodrome vuelve a rendir a gran nivel y convierte 18 goles en 44 partidos. Esto le permite volver al Inter para la 2023/24, con el que firma cuatro tantos más. Al término de su contrato en el Giuseppe Meazza, Alexis regresó la pasada temporada al que fue su primer equipo europeo, Udinese, desde el que ahora llega a Nervión para unire a su compatriota Gabriel Suazo”, indican.

“Tras una espectacular carrera y 165 goles con sus diferentes clubes, llega a Sevilla el jugador con más partidos en la historia de la selección chilena, un total de 168, en los que ha marcado 51 goles. Su último duelo con la roja fue el pasado mes de junio, mientras que su debut fue en un amistoso ante Nueva Zelanda en 2006. Participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014, los dos últimos disputados por su país, así como en la Copa América 2015, 2016 -ambas ganadas-, 2019, 2021 y 2024. Además, fue subcampeón de la Copa Confederaciones 2017”, cierran en la misiva.

El video

Como complemento, el Sevilla compartió un llamativo video en sus redes sociales con Sánchez jugando una partida de ajedrez. “Juntos nunca nos rendimos”, dice el formado en Cobreloa al finalizar el metraje.