SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Jugando ajedrez: el llamativo video del Sevilla para anunciar el fichaje de Alexis Sánchez

El Niño Maravilla ya posa con la camiseta de su nuevo club en Europa. Vuelve a España tras once años.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica

El Niño Maravilla vuelve a España. Luego de once años, Alexis Sánchez jugará en LaLiga. Ahora será defendiendo la camiseta del Sevilla, club por el que firmó este lunes y con el que ya posa con la camiseta.

“Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador. Sin ir más lejos, en su palmarés figuran, entre otros trofeos: una liga española, una Copa del Rey, dos FA Cup, dos títulos de la Serie A, dos copas de Italia, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Copas América con Chile, con la que acumula 168 internacionalidades absolutas”, señalan en un comunicado en el club andaluz. Ahí se destaca su trayectoria.

“Nacido en la localidad chilena de Tocopilla el 19 de diciembre de 1988, su debut profesional fue en 2005 con Cobreloa, con el que muy joven debuta en la Copa Libertadores y donde, en 2007, llama la atención de Udinese, que antes de llevarlo a Europa, lo cede en su país a Colo Colo. Tras dos torneos semestrales, Alexis vuelve a marcharse cedido, esta vez a River Plate, donde gana el Clausura argentino 2008 antes de marchar definitivamente a Italia. Allí completa tres temporadas, siendo la última la más prolífica en cuanto a anotación. Esto le abre las puertas, nada menos, que del FC Barcelona en el verano de 2011. En LaLiga se consagra como goleador, marcando 46 goles en tres temporadas para firmar por el Arsenal FC en el verano de 2014. Es en el Emirates Stadium donde alcanza sus mayores cotas individuales, convirtiendo 80 tantos en los 166 partidos oficiales que jugó con los gunners a lo largo de tres campañas y media. Y es que en enero de 2018 firma por el Manchester United”, complementan.

El texto prosigue con la carrera del nortino, destacando al cierre que ahora compartirá con Gabriel Suazo. “Sin embargo, una serie de lesiones le impiden brillar en Old Trafford. Tras solo año y medio como red, en el verano de 2019 vuelve a Italia para firmar por el Inter como cedido. Y aunque no termina de encontrar su mejor versión, al cierre de esa temporada en la que cae derrotado en la final de la UEL en Colonia por el que ahora es su equipo, Alexis se queda en el Inter como traspasado. Marca 20 goles en sus tres temporadas como interista y en el verano de 2022 emprende una nueva aventura a préstamo, esta vez en Francia con el Olympique de Marsella. En el Vélodrome vuelve a rendir a gran nivel y convierte 18 goles en 44 partidos. Esto le permite volver al Inter para la 2023/24, con el que firma cuatro tantos más. Al término de su contrato en el Giuseppe Meazza, Alexis regresó la pasada temporada al que fue su primer equipo europeo, Udinese, desde el que ahora llega a Nervión para unire a su compatriota Gabriel Suazo”, indican.

“Tras una espectacular carrera y 165 goles con sus diferentes clubes, llega a Sevilla el jugador con más partidos en la historia de la selección chilena, un total de 168, en los que ha marcado 51 goles. Su último duelo con la roja fue el pasado mes de junio, mientras que su debut fue en un amistoso ante Nueva Zelanda en 2006. Participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014, los dos últimos disputados por su país, así como en la Copa América 2015, 2016 -ambas ganadas-, 2019, 2021 y 2024. Además, fue subcampeón de la Copa Confederaciones 2017”, cierran en la misiva.

El video

Como complemento, el Sevilla compartió un llamativo video en sus redes sociales con Sánchez jugando una partida de ajedrez. “Juntos nunca nos rendimos”, dice el formado en Cobreloa al finalizar el metraje.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaAlexis SánchezSevilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia
Chile

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año
Negocios

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo
Tendencias

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington
Cultura y entretención

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación
Mundo

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”