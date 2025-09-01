La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla

Alexis Sánchez se va del Udinese. El delantero jugará en el Sevilla y en el club italiano le dedicaron una emotiva despedida. El Niño Maravilla se va de la Serie A tras una irregular temporada, en la que una lesión lo sacó por cuatro meses y luego tuvo un conflicto público con el entrenador Kosta Runjaic.

Ahora, a través de un comunicado, el equipo albinegro confirmó la salida del tocopillano. “Se dividen los caminos entre Udinese y Alexis Sánchez. El club y la leyenda bianconera han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo”, indican.

“Alexis siempre será un emblema de la historia del Udinese, y todo el club le agradece los recuerdos compartidos, recuerdos que permanecerán grabados en el corazón de nuestra afición”, complementan. En el elenco friulano elevan su condición de referente debido a su primer paso, entre 2009 y 2011.

“Sánchez siempre ha demostrado la máxima profesionalidad y amor por nuestros colores, incluso a su regreso al Friuli el año pasado. El club le desea a Alexis mucha suerte, ya que siempre será nuestro Niño Maravilla”, finalizan en el escrito.

A través de sus redes sociales también le dedicaron un posteo. “Por siempre nuestro Niño Maravilla”, escribieron. En la publicación se ve una gráfica con tres fotografías de Sánchez. Todas de su segunda etapa en la institución.