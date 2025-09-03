¿Será titular? Gerente deportivo del Sevilla revela el rol de Alexis Sánchez en su nuevo equipo.

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla generó expectación inmediata. El chileno, que a sus 36 años suma pasos recientes por el Inter de Milán, Olympique de Marsella y Udinese, aterrizó en Andalucía con la misión de aportar jerarquía a un plantel en plena reconstrucción. Sin embargo, las primeras señales desde el club dejan en claro que el rol del delantero no estará necesariamente vinculado a la titularidad indiscutida.

El encargado de poner paños fríos fue Antonio Cordón, director deportivo del club. El dirigente explicó que el chileno fue fichado no para reemplazar a alguien, sino para enriquecer al grupo con un perfil que el club considera necesario. “No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario”, afirmó el directivo.

Cordón destacó, además, que el valor de Sánchez no solo se mide por los minutos en cancha, sino también por su capacidad de transmitir aprendizajes. “Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial”, agregó.

El mensaje del Sevilla busca ajustar las expectativas en torno al chileno. El equipo, que viene de temporadas irregulares, ve en Sánchez una figura capaz de marcar diferencias y, al mismo tiempo, un referente para el camarín. “Suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos”, cerró Cordón.

Para Sánchez, la situación no es nueva. En sus últimos pasos por Europa, particularmente en el Inter de Milán, fue utilizado en un rol secundario, pero decisivo en momentos puntuales. Desde el banco aportó goles, asistencias y una capacidad para influir en partidos cerrados, cualidades que Sevilla pretende replicar. Su estadía en Udinese fue irregular. Jugó 14 partidos, no hizo goles y tampoco otorgó asistencias.

Por su parte, el Niño Maravilla envió un mensaje a los fanáticos del Sevilla a través de la cuenta oficial del club. “Un saludo a toda la gente sevillista. Un abrazo grande Alexis Sánchez. Espero verlos en el estadio con su apoyo. Hasta luego”, dijo.