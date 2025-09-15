SUSCRÍBETE
El Deportivo

Pablo Lemoine anticipa el repechaje entre los Cóndores y Samoa: “Hay que aprovechar que vienen con bastante desgaste”

El head coach de la selección nacional de Rugby se refirió al próximo choque contra los oceánicos por un cupo en el Mundial de Australia 2027.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Chile se enfrentará a Samoa en el repechaje por acceder al Mundial de Australia 2027. Victor Montalva/Federacion de Rugby Chile via Photosport

Los Cóndores conocieron este fin de semana al que será su rival en el repechaje internacional. Tras caer contra Uruguay en la primera instancia que tuvieron para clasificar al Mundial de Australia 2027, ahora el conjunto nacional deberá medirse contra Samoa.

El elenco oceánico perdió frente a Estados Unidos por 13-29, quedando ubicado en el último lugar de la Pacific Nations Cup, quedando por detrás de Tonga, Canadá y el combinado estadounidense.

De esta manera, el duelo quedó programado para este sábado 20 de septiembre, en Utah, Estados Unidos. La vuelta se llevará a cabo siete días más tarde en el estadio Sausalito de Viña del Mar, siendo el ganador de la llave el que asegure su presencia en la cita planetaria.

Ante este panorama, Pablo Lemoine, head coach de los Cóndores, indicó que “es una semana muy importante. Estamos preparándonos bien, con mucho análisis de Samoa. La verdad es que por lo que veníamos viendo había una posibilidad cierta de que fuera Samoa, así que nuestro objetivo hoy es buscar las estrategias para bloquear sus fortalezas y poder nosotros exprimir todo nuestro potencial que venimos desarrollando en los últimos partidos”, señaló el técnico.

Lo más importante va a ser trabajar sobre el potencial físico de ellos. Igual cuando ellos se conectan son muy fuertes y tienen muchísima peligrosidad”, advirtió.

“Van a ser partidos duros, difíciles. En este caso toca Samoa y demuestra que Estados Unidos era más fuerte que Samoa. Nosotros tenemos que aprovechar que Samoa viene con bastante desgaste y nuestro primer objetivo es este fin de semana para después definir en Viña del Mar”, cerró Lemoine.

Una selección de temer

La selección de Samoa es un conjunto bastante fuerte a nivel mundial. Tras la actualización de este 15 de septiembre aparecen en el 14° lugar del ranking mundial, superando a Chile (20°) y han faltado solo a un Mundial en su historia.

Además, hay un antecedente que beneficia a los oceánicos. Ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Francia 2023 en la fase de grupos, siendo Samoa el conjunto vencedor por un contundente 43-10.

En caso de que los Cóndores pierdan la serie, aún quedará una última instancia: el repechaje de noviembre. Lo jugarán el tercero de Sudamérica (Brasil o Paraguay), el perdedor del play-off Sudamérica-Pacífico, el quinto de Europa (Bélgica) y el ganador del play-off África-Asia (Namibia).

Este será un torneo de todos contra todos con sede única. Se llevará a cabo entre el 8 al 18 de noviembre en Dubai, Emiratos Árabes. El evento se realizará específicamente en el emblemático The Sevens Stadium y entregará un último boleto a Australia 2027.

RugbyLos CóndoresSamoaRepechajeAustralia 2027

