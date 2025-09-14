Una potencia sale al paso de Australia 2027: los Cóndores se enfrentarán con Samoa en el repechaje del Mundial de Rugby

Los Cóndores conocen a su rival para la repesca internacional. Tras caer en la serie ante Uruguay, Chile deberá buscará acceder a Australia 2027 en el repechaje, donde se medirá contra Samoa (14° del ranking mundial).

El elenco oceánico perdió frente a Estados Unidos, por 13-29, y quedó en el último lugar de la Pacific Nations Cup. Se ubicó por detrás de Tonga, Canadá y el combinado norteamericano.

El primer encuentro será este sábado 20 de septiembre, en Utah. En tanto, la vuelta se disputará el 27 de septiembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El vencedor de la llave asegurará su presencia en el certamen planetario.

En caso de que los Cóndores pierdan con Samoa, aún quedará una última instancia: el repechaje de noviembre. Para esa etapa ya hay dos equipos confirmados. Bélgica accedió como quinto del Campeonato Europeo y Namibia hizo lo propio al quedarse con la plaza entre África y Asia. A ellos se les sumará un combinado del Pacífico y otro de América.