“Infiltrados que destruyen a nuestro rival”: director de la U expone a tres jugadores de Colo Colo e indigna al Sifup

El Sifup se indigna. La entidad gremial se manifiesta ante el polémico posteo de Aldo Marín, director de Azul Azul, quien ironizó en X respecto de una de las causas que explicarían la dura caída de Colo Colo frente a Universidad de Chile, en la definición que se disputó este domingo en el estadio Santa Laura, con un inobjetable triunfo para el equipo de Gustavo Álvarez por 3-0.

¿Qué posteó Marín? Un irónico mensaje que ironiza respecto de la participación de tres jugadores albos en el encuentro. “Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, publica en su cuenta en X.

El Sifup se indigna

Sin citar sus apellidos, Marín sugiere la controvertida condición a Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez, quienes en algún momento reconocieron cercanía sentimental con los azules, pero que hoy defienden al equipo albo. Los tres participaron del choque en el recinto de Independencia.

El Sifup no lo dejó pasar. La entidad gremial le atribuyó absoluta seriedad a los dichos del directivo. “Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia”, puntualiza la entidad que preside Gamadiel García.

Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro. — Vamos por todo. (@aldo_marin) September 15, 2025

“Confiamos en que Universidad de Chile y la ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad”, cerró el sindicato interpresa.

El Cacique fue goleado por Universidad de Chile en la definición de la Supercopa, disputada en el estadio Santa Laura ante un marco muy reducido de público. Los azules se impusieron por 3-0 con goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Un duelo que marcó el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, y que tuvo como puntos bajos en el cuadro de Pedreros justamente a los tres mencionados por el director de Azul Azul Aldo Marín, además de Sebastián Vegas, quien fue expulsado, pero que no fue nombrado por el dirigente estudiantil, pese a confesar su simpatía por el elenco laico en el pasado.

“Sí, me encantaría algún día jugar en la U, soy hincha”, dijo Sebastián Vegas en 2018, a La Tercera.