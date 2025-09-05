El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sufrió un accidente este viernes mientras practicaba ciclismo y debió ser llevado de emergencia a un centro médico para ser operado de una fractura en la clavícula. El propio club francés confirmó la situación a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que expresó respaldo al técnico español y le deseó una pronta recuperación.

“Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula”, señaló la institución en el mensaje difundido durante la jornada.

“El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo”, añaden.

El conjunto parisino no detalló la magnitud de la lesión ni el tiempo de baja que tendrá el entrenador, aunque anticipan que en los próximos días se entregarán nuevos antecedentes. El accidente se produce justo en medio de la pausa internacional de selecciones, periodo en el que el equipo no tenía actividad oficial y en el que Luis Enrique aprovechaba para descansar.

La incertidumbre ahora está puesta en su disponibilidad para dirigir al PSG en el regreso a la competencia. El próximo compromiso del conjunto capitalino será el domingo 14 de septiembre, cuando reciba al Lens en el Parque de los Príncipes, en el marco de la cuarta fecha de la Ligue 1.

Enrique, de 55 años, llegó al cuadro parisino en 2023 con la misión de consolidar el proyecto deportivo y dar el salto en la Champions League, objetivo que era la gran obsesión del club y consiguió en la temporada pasada. También fueron subcampeones del Mundial de Clubes.