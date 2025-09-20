A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20
Ya están los 21 convocados de Chile para la Copa del Mundo juvenil, que comienza el próximo sábado. De los tres futbolistas con más minutos en 2025, dos juegan en Primera B. O’Higgins es el club que aporta más rodaje.
El 18 de septiembre, entre empanadas y asados, Nicolás Córdova reveló la nómina final de la selección chilena para el Mundial Sub 20, que se desarrollará en el país desde el próximo sábado 27 hasta el 19 de octubre. Más de alguna sorpresa quedó establecida, sobre todo con las ausencias, como las de Iván Román, Damián Pizarro, Sebastián Arancibia o Diego Corral.
A una semana del debut (ante Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional), las cartas están echadas y el DT chileno eligió a su contingente. ¿Cómo llegan los convocados a la Copa del Mundo juvenil, la primera de la Roja en 12 años?
Pese a que está en las bases de los campeonatos, la regla del Sub 21 no garantiza una presencia estable de los jóvenes. El propio Córdova ha sido un asiduo crítico de esta norma. En efecto, al revisar las estadísticas de los convocados, se detectan contrastes. Unos gozan una alta regularidad, mientras que otros llegan al Mundial sin los minutos deseados. En este ítem, O’Higgins saca pecho, porque dos de los suyos son de los que aparecen con más rodaje en el cuerpo.
El puntero Rodrigo Godoy lidera esta lista con 1.829 minutos en 26 partidos (23 de titular), y además registra seis asistencias. Su buen pasar en la tienda de Rancagua le abrió las puertas de la Roja. Se añade Felipe Faúndez, otro que se consolida con los celestes, con 1.429’ en 21 encuentros.
Después de Godoy, los dos jugadores con más presencia en 2025 militan en el Ascenso. Uno es Patricio Romero, de Cobreloa, el único lateral izquierdo de la nómina, con 1.747’ en 24 partidos. El otro es el extremo Vicente Álvarez, de Unión San Felipe. Quien deslumbrara en un amistoso ante Nueva Zelanda, disputado en La Florida, cuenta con 1.540’ en 23 cotejos (19 de ellos como titular).
Dentro de los contrastes de la lista de Chile, resalta lo siguiente: solo un tercio de la nómina (siete de 21) supera los mil minutos en clubes durante este año. Además de los mencionados Godoy, Romero, Álvarez y Faúndez, se añaden Emiliano Ramos (1.389’), Ian Garguez (1.261’) y Lautaro Millán (1.234’). Los dos primeros debutaron en la selección absoluta con Córdova.
Si de aspectos contrapuestos se trata, los arqueros son un tema. De los tres citados, solo uno ha tenido presencia en el profesionalismo. Es Ignacio Sáez, perteneciente a la U, quien jugó Copa Chile por Deportes Concepción. Tanto Sebastián Mella (Huachipato) como Gabriel Maureira (Colo Colo) no tienen partidos en Primera. Sin Iván Román, quien se erige como bastión defensivo es Matías Pérez. El zaguero, transferido desde Curicó Unido al Lecce de Italia, afronta una situación particular: no tiene partidos en clubes durante 2025. Lo único que registra este año fue en el Sudamericano, disputado a inicios de año en Venezuela.
Los antecedentes con los que llegan al Mundial los nominados de Chile muestran la escasez de gol, un problema transversal en las selecciones nacionales. Quien llega con más tantos en la temporada suma apenas tres: Lautaro Millán (en Independiente). El único centrodelantero nominal es Juan Francisco Rossel, capitán de la Sub 20, quien ha anotado dos veces durante el año y no ha tenido una alta presencia en Universidad Católica tras el Sudamericano, donde tuvo una explosión futbolística y mediática.
Córdova ya eligió. Se terminan los ensayos. Llega el Mundial.
Los 21 elegidos de la Roja en 2025 (en clubes):
|Jugador
|Minutos
|PJ (Titular)
|Goles
|Asist.
|Rodrigo Godoy
|1829
|26 (23)
|0
|6
|Patricio Romero
|1747
|24 (20)
|0
|0
|Vicente Álvarez
|1540
|23 (19)
|1
|0
|Felipe Faúndez
|1429
|21 (16)
|1
|1
|Emiliano Ramos
|1389
|23 (16)
|2
|1
|Ian Garguez
|1261
|20 (14)
|1
|1
|Lautaro Millán
|1234
|25 (16)
|3
|0
|Juan Francisco Rossel
|743
|19 (8)
|2
|0
|Francisco Marchant
|641
|15 (7)
|1
|4
|Agustín Arce
|420
|8 (5)
|0
|1
|Flavio Moya
|409
|10 (3)
|1
|0
|Mario Sandoval
|371
|18 (2)
|0
|0
|Joaquín Silva
|369
|18 (4)
|0
|0
|Milovan Celis
|311
|10 (2)
|0
|0
|Nicolás Cárcamo
|258
|7 (3)
|0
|0
|Ignacio Sáez
|180
|2 (2)
|-
|-
|Willy Chatiliez
|73
|5 (0)
|1
|1
|Nicolás Suárez
|72
|2 (1)
|0
|0
|Matías Pérez
|0
|0
|0
|0
|Sebastián Mella
|0
|0
|-
|-
|Gabriel Maureira
|0
|0
|-
|-
Fuentes: SofaScore, ceroacero.es
