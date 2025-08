Quién es Lautaro Millán, el volante chileno-argentino de Independiente que aparece en el radar de Daniel Garnero en la UC

El deseo de Daniel Garnero no es nuevo. Desde hace semanas, el técnico argentino ha reconocido públicamente que quiere contar con un volante creativo para Universidad Católica. Sin embargo, también sabe que las condiciones económicas del club no facilitan su llegada.

En los últimos días, eso sí, el panorama parece haber cambiado. El propio entrenador se mostró más optimista sobre la posibilidad de sumar un refuerzo. “Estaba resignado, hoy estoy un poquito más entusiasmado”, dijo, abriendo la puerta a una incorporación.

En ese contexto, surgió el nombre de Lautaro Millán, joven mediocampista argentino-chileno de 19 años que actualmente milita en Independiente de Avellaneda. Este viernes vio acción en la derrota del Rojo ante Belgrano (0-2), ingresando en el minuto 83. En la temporada 2025, acumula 21 partidos y tres goles.

Un proyecto

Millán nació en Argentina, pero es hijo de padre chileno. Su vínculo con el fútbol comenzó a los cinco años en el club Vista Alegre, aunque su formación se consolidó en Deportivo La Armonía.

En 2021, superó una prueba para integrarse a las divisiones menores de Independiente, firmando contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Este año extendió ese vínculo por un curso más. Desde entonces, su progreso ha sido constante. En 2023 formó parte del plantel campeón de la Reserva en la Copa Proyección.

¡Lautaro Millan renovó su contrato con el Rey de Copas!



El volante firmó su vínculo con #Independiente hasta diciembre 2027.



¡Vamos por todo, Lauti! 🔥#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/uIvyQ0P3zA — C. A. Independiente (@Independiente) May 16, 2025

El 26 de mayo de 2024 debutó en Primera División en un empate 1-1 ante Vélez, y el 1 de marzo de este año fue convocado a la selección argentina Sub 20.

¿Y Cabral?

Durante la última semana, tanto Juan Tagle como Garnero hablaron de un posible interés por Luciano Cabral. “Me sorprende un poco. Cabral está muy bien visto en Independiente. Me llamó gente del club diciendo que lo pedí... cómo lo voy a pedir. Si pido a Paredes, no me lo van a dar. Pensé que no estaba en un tema de que podría salir. Me encantaría un jugador de esas características”, señaló el DT.

“Si se da una negociación, obviamente va a tener mi punto de vista a favor”, enfatizó el exvolante.

Por su parte, el presidente de Cruzados mantuvo política de club de no revelar negociaciones. “Nosotros jamás hemos adelantado nombres. Esto se asimila un poco a lo que estaba hablando con la fecha de inauguración de Clara Arena. Minuto a minuto, trabajando intensamente para ver si surge una posibilidad”, remarcó.

“Nosotros compartimos cuando Daniel dice que quisiera tener un mediocampista ofensivo, un enganche. Compartimos el diagnóstico, pero también compartimos con él que no es traer por traer”, añadió.

Aun así, el presidente de Cruzados enfatizó en que también es una chance que la UC se quede con el plantel que tiene ahora. “Solamente en la medida que encontremos la persona adecuada que esté dispuesta con los recursos que nosotros tenemos, con lo adicional que podamos poner. Si lo encontramos, si llegamos a ese acuerdo, llega. Si no, nos quedaremos con el papel que tenemos. Probablemente la novedad de eso también va a ser al filo del término del mercado”, sentenció el abogado.