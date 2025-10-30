Dónde y a qué hora ver a Deportes Copiapó vs. U. de Concepción por la Liga de Ascenso

Este fin de semana se cierra la temporada regular de la Liga de Ascenso y se espera que se determine el campeón de la categoría.

Deportes Copiapó recibe a Universidad de Concepción en un duelo clave, pues el elenco que se imponga conseguirá el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol nacional.

A qué hora es el partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción

El partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción es este sábado 1 de noviembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Deportes Copiapó vs. U. de Concepción

El partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción se transmite por TNT Sports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.