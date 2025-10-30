Dónde y a qué hora ver a Deportes Copiapó vs. U. de Concepción por la Liga de Ascenso
El León de Atacama y el Campanil se enfrentan en un duelo clave. El que gane se coronará campeón y disputará la Liga de Primera el próximo año.
Este fin de semana se cierra la temporada regular de la Liga de Ascenso y se espera que se determine el campeón de la categoría.
Deportes Copiapó recibe a Universidad de Concepción en un duelo clave, pues el elenco que se imponga conseguirá el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol nacional.
A qué hora es el partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción
El partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción es este sábado 1 de noviembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Deportes Copiapó vs. U. de Concepción
El partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción se transmite por TNT Sports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
