Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo

Este sábado, Colo Colo eligió a su nuevo técnico. Se trata del argentino Fernando Ortiz, de 47 años, quien recibió la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro, tras la reunión extraordinaria de la concesionaria.

El transandino fue un destacado jugador formado en Boca Juniors y cuenta con experiencia en el fútbol paraguayo, donde estuvo en Sol de América y Sportivo Luqueño, y dirigió a los gigantes mexicanos América y Monterrey, con buenas cifras aunque sin conseguir títulos. Su último paso fue por Santos Laguna, donde cosechó muy malos resultados.

Sebastián Vegas fue uno de sus pupilos en los Rayados y fue clave en las referencias que le entregó al directorio sobre la manera de trabajar del oriundo de Corral de Bustos. “Habló muy bien de él”, cuenta uno de los presentes en la reunión del miércoles, donde se depuró la lista de candidatos.

También en ByN destacan que el Tano trabaja bastante con jugadores jóvenes, potenciando las canteras donde ha estado. De hecho, en el América se desempeñaba como entrenador de las series menores cuando asumió el primer equipo tras la salida de Santiago Solari.

Luego de las negativas de Gustavo Quinteros y de Gerardo Martino, la lista se redujo a Ortiz, Francisco Arce y Zé Ricardo. Este último también había dejado una grata impresión al directorio después de su detallada presentación.

Importante ahorro

El contrato que firmará Ortiz con el Cacique será hasta diciembre de 2026, a cambio de US$ 960 mil al año (US$ 80 mil mensuales para él y todo su cuerpo técnico).

De todos modos, lo que el transandino percibirá será un poco menos de la mitad de los US$ 2 millones más bonos que empezó a cobrar Jorge Almirón tras su renovación a comienzos de año.

Dentro de las cláusulas, hay algunas que tienen que ver con la clasificación a torneos internacionales. El piso mínimo para lo que queda de la temporada es poner a los albos en alguna copa. Si ese objetivo no se consigue, el contrato puede ser terminado anticipadamente.

Se espera a la brevedad el arribo del entrenador, quien tendrá su debut en la final de la Supercopa frente a Universidad de Chile, el próximo 14 de septiembre.