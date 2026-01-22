SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Otro chileno más a la legión Argentina: Bruno Barticciotto regresa a Talleres de Córdoba

    El delantero nacional dejó al Santos Laguna de México y volvió a la T, donde en su primera conferencia de prensa advirtió: "Soy otro jugador".

    Por 
    Diego Donoso
    Bruno Barticciotto vuelve a Talleres tras su paso por Santos Laguna.

    Bruno Barticciotto cerró su paso en Santos Laguna con ocho goles en 22 encuentros. El delantero nacional arribó a préstamo al club de la Liga MX a inicios de 2025, donde llamó la atención por el nivel que tuvo el chileno con la camiseta de Talleres de Córdoba.

    En 2024, la T tuvo un buen año en la liga argentina tras alcanzar un segundo puesto y quedar a tres puntos del campeón, Vélez Sarsfield. En la campaña el formado en Universidad Católica anotó siete goles y dio dos asistencias en 30 partidos.

    El club mexicano anunció en noviembre del año pasado que la etapa del exPalestino terminó en el fútbol de Norteamérica. Sin embargo, Talleres anunció recién esta semana en una conferencia de prensa que el atacante nacional volvía al equipo.

    Barticciotto se suma a la legión de futbolistas chilenos que se encuentran jugando en el país trasandino. El ahora ex Santos Laguna se une a Vicente Pizarro, Luciano Cabral, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Brayan Cortés, Bastián Yáñez, entre varios más.

    “Feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver. Estoy con mucha expectativa”, dijo el ariete en conferencia de prensa a solo cuatro días del comienzo de la liga Argentina.

    Las palabras de Barticciotto en su regreso a Córdoba

    Barticciotto fue figura en Argentina. Foto: @LigaAFA - X

    “Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho como futbolista", declaró el seleccionado nacional para ilusionar con su regreso a los hinchas cordobeses.

    También se refirió al rol que jugó el director técnico de la T, Carlos Tévez, para volver al conjunto argentino. “Tévez me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron”, contó el exUC.

    Asimismo, se refirió a los problemas físicos que tuvo en las últimas temporadas y que no le permitieron mantener un buen nivel durante una temporada completa. “En mi primer ciclo acá no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane", reflexionó Barticciotto en su primera conferencia de prensa en su regreso al país trasandino.

    Con esto, el delantero chileno vuelve al conjunto que es dueño de su pase y cuenta con una carrera con pasos por Universidad Católica, Palestino, Talleres de Córdoba y Santos Laguna.

