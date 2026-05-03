Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios
Desde la entidad financiera aseguraron que sus canales están funcionando con "total normalidad".
Ante la alerta de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) sobre una posible “actividad maliciosa” en diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios públicos, desde Banco Estado dijeron que sus plataformas se encuentran funcionando con normalidad.
En el comunicado aseguraron que “no hay afectación en los servicios, exposición de datos de clientes -personas naturales, empresas o instituciones- o alteración de información relativa a cuentas o transacciones".
En paralelo, recomendaron los clientes mantener en resguardo sus datos personales.
Asimismo, desde la ANCI, dieron tres recomendaciones para proteger la información.
Por un lado, estar atentos a contactos en que soliciten información personal, credenciales o enlaces no solicitados; evitar compartir información sensible en comunicaciones no solicitadas; y actualizar contraseñas en caso de que sea necesario.
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