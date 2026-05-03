Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

Ante la alerta de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) sobre una posible “actividad maliciosa” en diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios públicos, desde Banco Estado dijeron que sus plataformas se encuentran funcionando con normalidad.

En el comunicado aseguraron que “ no hay afectación en los servicios, exposición de datos de clientes -personas naturales, empresas o instituciones- o alteración de información relativa a cuentas o transacciones".

En paralelo, recomendaron los clientes mantener en resguardo sus datos personales.

Asimismo, desde la ANCI, dieron tres recomendaciones para proteger la información.

Por un lado, estar atentos a contactos en que soliciten información personal, credenciales o enlaces no solicitados; evitar compartir información sensible en comunicaciones no solicitadas; y actualizar contraseñas en caso de que sea necesario.