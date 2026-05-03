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    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical

    En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, además dijo que "lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de forma flagrante, a veces de forma más encubierta".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa León XIV hizo un comentario tras la oración dominical en que recordó la labor de los periodistas y reporteros que han sido víctimas de la guerra y la violencia.

    Sobre la libertad de prensa señaló que “lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de forma flagrante, a veces de forma más encubierta”.

    Según un informe de la UNESCO publicado en 2025, la libertad de prensa ha experimentado su mayor declive desde 2012, esto producto, en parte por el debilitamiento de la confianza en las instituciones, una mayor desigualdad y la proliferación de discursos de odio.

    Pero también por “las crecientes amenazas a la seguridad de los periodistas, que se ceban de manera desproporcionada en las mujeres. La creciente instrumentalización de la legislación para reprimir el periodismo independiente y el alarmante aumento de los periodistas obligados a exiliarse”, como señala el informe.

    Además, se destaca la cada vez más profunda crisis existencial de la viabilidad de los medios de comunicación.

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