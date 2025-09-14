Con el fantasma de la B: Hinchas de Colo Colo sobrevuelan dron en la Supercopa ante la U

Se enciende la Supercopa. Pese a las restricciones de público para la realización del Superclásico, el folclore no desapareció. Hinchas de Colo Colo sobrevolaron un dron con un fantasma de la ‘B’ en la previa del partido. El elemento terminó siendo sacado de la cancha por parte de Gabriel Castellón.

Antes del inicio del encuentro, el vehículo aéreo no tripulado pasó por sobre la cancha del Santa Laura, restringida en sus asistentes. Para la organización del duelo solo se permitieron personas mayores de 55 años, familiares de los equipos y miembros del fútbol formativo.

En ese contexto es que el dron sobrevoló haciendo referencia al descenso de la U. El objeto cayó en el área donde se encontraba el equipo azul y fue sacado a patadas por Castellón.