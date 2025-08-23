SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Ángel Di María le da el clásico a Rosario Central con un impresionante gol de tiro libre

En su retorno al fútbol argentino, el Fideo fue el héroe ante Newell's tras marcar un tanto de larga distancia en los minutos finales.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Ángel Di María fue el héroe de Central en el clásico rosarino ante Newell's.

El clásico rosarino vivió un final de película. En su flamante regreso al fútbol argentino, Ángel Di María fue el héroe de Rosario Central sobre Newell’s Old Boys. El Fideo, con un tiro libre desde 30 metros, marcó el único tanto en los minutos finales y desató un grito de euforia en el Gigante de Arroyito.

La historia no pudo ser mejor escrita a favor del conjunto canalla. En el retorno de uno de los máximos ídolos de la institución, ocurrió lo que todo el hincha local soñaba. El campeón del mundo dejó su huella en el partido que divide a Rosario, con un impresionante tanto que sentenció a los leprosos.

Corría el minuto 82 cuando el otrora jugador del Benfica tomó la pelota y se decidió a patear desde larga distancia. Previamente, el compromiso había sido de dientes apretados, como suelen ser este tipo de partidos. Sin embargo, a Di María poco le importó.

Aprovechó su calidad innata y, con un zurdazo letal, batió al portero Juan Espínola, que poco pudo hacer para evitar el delirio. En la desatada celebración, el delantero transandino se sacó la camiseta y explotó hasta las lágrimas por convertir su primer gol en un clásico con el club de sus amores.

Desde su retorno, el ariete sumaba dos tantos, aunque los dos habían sido desde el punto penal. Por eso se justifica la emoción por haber convertido tremendo gol. Además, la cifra sirvió para que Central extendiera a 20 partidos de ventaja en el historial sobre Newell’s.

Pero eso no es todo. El triunfo también le permite a los canallas treparse a la tercera posición de la Zona B con 11 puntos, por detrás de San Lorenzo (2°) y River Plate (1°).

Lee también:

Más sobre:FútbolÁngel Di MaríaRosario CentralNewell's Old BoysLiga Argentina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego

“Dígame dónde y cuándo”: y “la pelota al córner”: Kast y Jara se enfrascan en disputa en redes sociales

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”
Chile

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego

“Dígame dónde y cuándo”: y “la pelota al córner”: Kast y Jara se enfrascan en disputa en redes sociales

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica
Negocios

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U
El Deportivo

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U

Ángel Di María le da el clásico a Rosario Central con un impresionante gol de tiro libre

El Team Chile cierra los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una participación histórica

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí
Mundo

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo