Ángel Di María le da el clásico a Rosario Central con un impresionante gol de tiro libre

El clásico rosarino vivió un final de película. En su flamante regreso al fútbol argentino, Ángel Di María fue el héroe de Rosario Central sobre Newell’s Old Boys. El Fideo, con un tiro libre desde 30 metros, marcó el único tanto en los minutos finales y desató un grito de euforia en el Gigante de Arroyito.

La historia no pudo ser mejor escrita a favor del conjunto canalla. En el retorno de uno de los máximos ídolos de la institución, ocurrió lo que todo el hincha local soñaba. El campeón del mundo dejó su huella en el partido que divide a Rosario, con un impresionante tanto que sentenció a los leprosos.

Corría el minuto 82 cuando el otrora jugador del Benfica tomó la pelota y se decidió a patear desde larga distancia. Previamente, el compromiso había sido de dientes apretados, como suelen ser este tipo de partidos. Sin embargo, a Di María poco le importó.

Aprovechó su calidad innata y, con un zurdazo letal, batió al portero Juan Espínola, que poco pudo hacer para evitar el delirio. En la desatada celebración, el delantero transandino se sacó la camiseta y explotó hasta las lágrimas por convertir su primer gol en un clásico con el club de sus amores.

Desde su retorno, el ariete sumaba dos tantos, aunque los dos habían sido desde el punto penal. Por eso se justifica la emoción por haber convertido tremendo gol. Además, la cifra sirvió para que Central extendiera a 20 partidos de ventaja en el historial sobre Newell’s.

Pero eso no es todo. El triunfo también le permite a los canallas treparse a la tercera posición de la Zona B con 11 puntos, por detrás de San Lorenzo (2°) y River Plate (1°).