El Deportivo

River Plate de Paulo Díaz elimina a Libertad de Paraguay en los penales y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

El equipo del chileno igualó 1-1 ante los guaraníes y se impusieron 3-1 en la definición por penales. Ahora se medirán a Palmeiras de Brasil. La sorpresa la dio Liga de Quito que dejó fuera al monarca Botafogo. Quedan ocho jugadores nacionales en el torneo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
River Plate de Paulo Díaz está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. FOTO: Conmebol.

River Plate tuvo que sufrir hasta el extremo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino del chileno Paulo Díaz solo pudo empatar 1-1 ante Libertad en Buenos Aires. Escenario que obligó a la definición por penales, donde se impuso 3-1. Con la clasificación del zaguero, quedan ocho jugadores nacionales en la competición.

El cuadro millonario, con Díaz entre los titulares, enfrentó el partido de la única merece que conoce en la era del DT Marcelo Gallardo. De esa manera, se colocó en el campo de los guaraníes y desde ahí presionó.

Sin embargo, el visitante no se amedrentó ante la osadía de los transandinos. Jugó sus cartas y antes del cuarto de hora estuvo cerca de abrir la cuenta con la definición de Hugo Fernández fue repelida en la línea por Lucas Martínez Quarta.

Tras ese momento de dudas, el cuadro de Núñez volvió a la iniciativa. Un ajustado tiro libre de Juanfer Quintero y el remate cruzado de Nacho Fernández pudieron hacer la diferencia. Pero el 1-0 no llegó hasta los 29’, con una espléndida palomita de Sebastián Driussi, tras una gran jugada que inició el lateral Marcos Acuña.

Facundo Colidio estuvo próximo a la segunda conquista, aunque fue el Gumarelo el que silenció al Monumental a dos minutos del descanso, tras un cabezazo de Robert Rojas que dejó el parcial 1-1.

El equipo de Buenos Aires no salía de su asombro en la segunda parte, cuando el chileno Díaz ya no estaba en la cancha tras salir a los 46’. Todo se puso aún más cuesta arriba para los transandinos cuando se quedaron con un jugador menos, a los 52’, después de la segunda amarilla de Giuliano Galoppo.

A los 74’, el equipo asunceño estuvo muy próximo al premio mayor, aunque el disparo de Lorenzo Melgarejo se fue junto a un palo. Instantes más tarde, fue Lucas Sanabria quien probó el golero local Franco Armani.

El partido acabó en empate y todo se decidió en los lanzamientos penales. Allí, los transandinos fueron más efectivos y se impusieron 3-1, gracias a los fallos de Jorge Recalde y Hernesto Caballero en los guaraníes, además del disparo de Marcelo Fernández que tapó Armani.

En la próxima fase, que se disputará entre el 16 y 25 de septiembre, el equipo millonario se medirá a Palmeiras de Brasil, elenco que superó a Universitario de Perú con un marcador global de 4-0.

Liga elimina al campeón

Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que dirige el exentrenador de la UC Tiago Nunes, protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final tras eliminar al campeón Botafogo de Brasil.

El equipo ecuatoriano venció 2-0 a los cariocas en la mitad del planeta, partido en el que el chileno Fernando Cornejo fue titular y su compatriota Lautaro Pastrán solo vio desde el banco de suplentes.

Con este triunfo, la escuadra de los chilenos completó un marcador global de 2-1, después de perder por la mínima en Río de Janeiro. En la ronda de los mejores ocho equipos de Sudamérica, el elenco quiteño se medirá al Sao Paulo de Brasil, club que tiene en sus filas al exdelantero cruzado Gonzalo Tapia.

En las otras llaves, Racing de Gabriel Arias jugará contra Vélez Sarsfield de los chilenos Claudio Baeza y Jaime Valdés en llave de equipos argentinos. El vencedor se medirá al equipo que pase entre Estudiantes de La Plata y Flamengo del volante nacional Erick Pulgar.

