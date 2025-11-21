BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    El entrenador argentino enfrentó a los medios después de sufrir una estrepitosa caída por 5-1 contra Estados Unidos en un duelo amistoso.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Bielsa sostuvo una larga conferencia de prensa en Uruguay. Foto: Captura de video.

    Los últimos días han sido complicados para Marcelo Bielsa. El entrenador argentino que tiene a su cargo a la selección de Uruguay salió a dar explicaciones después de haber sufrido una contundente derrota por 5-1 contra Estados Unidos en la última fecha FIFA.

    Por aquello, el rosarino citó a una conferencia de prensa sin entregar mayores detalles. Entre las especulaciones se evaluaba una posible renuncia. Sin embargo, en la reunión dejó claro que su idea es continuar junto a la Celeste y enfrentar de la mejor manera el Mundial de 2026.

    (Tengo) la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección en el Mundial”, lanzó de entrada el adiestrador.

    Lo señalado allí y la forma de hacerlo acabó siendo reflejado por la prensa charrúa. Ovación relató que “empezó puntual y tomó la palabra antes de que lo introdujeran. La extensión, de una hora y 45 minutos de duración, hizo que la tensión previa a la conferencia que él mismo convocó disminuyera, salvo por alguna pregunta en la que el entrenador se acomodaba en su silla o alzaba los brazos demostrando su desacuerdo con el cuestionamiento”.

    “Y aunque desde la Asociación Uruguaya de Fútbol la respuesta es que no se trataba de una instancia para renunciar, el hecho de que el entrenador ya hubiese utilizado este método para dejar otros tres equipos daba lugar a la duda”, añadieron.

    No lo hizo. El Loco no dimitió. Al contrario, después de llegar desde Estados Unidos, bajarse del avión en el Aeropuerto de Carrasco y acudir al Centenario sin escalas, habló largo y tendido, no sin antes tomarse una botella y media de agua, plástico que empinaba en los escasos momentos en que no se escuchaba su voz”, continuaron.

    Las frases destacadas de Marcelo Bielsa

    Las críticas de Luis Suárez

    “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno a los jugadores. Evidentemente que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados. Yo no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordar a Suárez, no es por lo que dijo sobre mí, sino que por lo que él hizo en la Copa América. Nos ayudó a salir terceros”.

    El recuerdo de su paso por la Roja

    También los periodistas uruguayos le consultaron sobre por qué no se puede ingresar a las prácticas del combinado charrúa. Para justificar esa decisión, el Rosarino recordó una situación que le ocurrió mientras dirigía a la Roja: “Yo dirigí en Chile. Tenía dentadura postiza en los dientes. Dejé entrar a los periodistas y fui al entrenamiento sin la dentadura”, comenzó diciendo.

    “Al otro día la tapa de los diarios chilenos era la boca vacía. El rasgo del valor del conocimiento especifico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones...”, agregó.

    La caída contra Estados Unidos

    “Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión”.

    “Los efectos de una derrota de este tipo generan preocupación y uno debe explicar. Nunca había escuchado frases tan agresivas (de la prensa) para componer una pregunta. Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.

