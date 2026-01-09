Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

Jon Rahm sostuvo una intensa lucha para intentar superar a Joaquín Niemann este 2025 en el LIV Golf. En la última fecha, a pesar de que el talagantino había ganado en cinco de los 13 torneos que componen el circuito, el español lo sobrepasó en la clasificación general y se quedó con el título.

Sobre esto declaró Rahm en una entrevista al podcast podcast Golf’s SubPar: “Diría que ganar la clasificación individual no tiene el mismo peso que el año pasado sin haber ganado. Sobre todo teniendo en cuenta que Joaquín [Niemann] ganó cinco veces. Se podría argumentar que quizás lo merecía más. No estoy a cargo del sistema de puntos“.

El León de Barrika reconoce la superioridad de Joaco, aunque sabe que su regularidad fue la que le permitió el trofeo al final de la temporada: “Sé que fui más consistente, pero si alguien gana más de un tercio de los torneos, y no es que juguemos cuarenta, sino trece, y si alguien gana más de un tercio de los torneos, probablemente debería llevarse el triunfo incluso si yo terminara segundo cada semana, lo cual no fue el caso”.

Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP Cliff Hawkins

Cabe destacar que para este 2026 el LIV Golf sufrirá varias modificaciones. Una de las más llamativas es que se disputarán 72 hoyos, lo que se alinea más con la tradición del golf en sus competencias.

Además, el número de participantes subirá de 54 a 57, cinco plazas más que se asignará a través del LIV Promotions. No obstante, con este cambio también aumentarán los descensos en la millonaria competencia saudí. “Creo que vamos a llegar a 57 jugadores y creo que 10 u 11 descienden. Básicamente, un 20% o un poco menos”, explicó Rahm.