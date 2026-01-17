Lucas del Río queda a un minuto del podio: Chile termina el Rally Dakar con cuatro pilotos en el top ten

El Rally Dakar termina con un saldo agridulce para los participantes chilenos, pues ninguno terminó en el podio. Sin embargo, la prueba dejó a cuatro pilotos nacionales en el top ten.

Sin duda que una de las gratas sorpresas fue Lucas del Río en la categoría Challenger de los autos, quien se ubicó en el cuarto puesto, a un minuto y 17 segundos del tercero, el campeón del mundo argentino Nicolás Cavigliasso, y a 37′09″ del ganador, el español Pau Navarro.

El volante criollo comenzó la última etapa a poco más de dos minutos del transandino y se la jugó por descontar esa diferencia. Y si bien le recortó casi la mitad, saliendo tercero en la especial, no pudo cumplir con su objetivo. De todos modos, el balance es más que favorable, pues logró su mejor actuación en la prueba e, incluso, ganó dos etapas.

“Fue una tremenda carrera, estoy contento. No nos dio, por un minuto (a Cavigliasso). Lo agarramos pronto, lo agarramos en el kilómetro 20 y no pudimos pasarlo. Después lo pasamos y muy rápido. Pinchamos el neumático a 15 kilómetros de la meta y no paramos, seguimos a fondo y estuvo peluda esa manejada”, comentó el chileno.

Además, el piloto detalló todos los inconvenientes de esa última etapa: “La sacamos barata, nos dimos vuelta en una parte. Quedamos de lado, de lado, totalmente dado vuelta, el Bruno (Jacomy, su navegante) en la tierra. Y lo seguí acelerando y doblando, y se enderezó y cayó al piso, así que ahí seguimos fuertes. Pero con el Nico (Cavigliasso) íbamos vueltos locos. Contento con el cuarto lugar”.

En esta misma categoría, Ignacio Casale terminó en la sexta posición, a una hora, 54 minutos y 20 segundos del ganador de la prueba.

Por su parte, Francisco “Chaleco” López debió conformarse con un sexto lugar en la clasificación, a dos horas, 58 minutos y 54 segundos del estadounidense Brock Heger. El curicano había perdido toda chance de acercarse al podio un par de etapas antes del final tras haber roto los neumáticos del auto en su arremetida.

Finalmente, en autos, Hernán Garcés y su navegante Juan Pablo Latrach remataron 32º en el último día y cerró la prueba en la casilla 29º.

Cornejo, séptimo

En motos, el mejor chileno fue José Ignacio Cornejo, quien finalizó el día en el octavo puesto y acabó en el séptimo lugar de la general, a una hora, 39 minutos y 50 segundos del argentino Luciano Benavides, quien le arrebató la cima en la última etapa al estadounidense Ricky Brabec.

En tanto, Tomás de Gavardo culminó el tramo final en el 25º lugar y terminó la competencia en el 26º.