SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lucas del Río queda a un minuto del podio: Chile termina el Rally Dakar con cuatro pilotos en el top ten

    El piloto nacional fue el que llegó más alto, ocupando el cuarto lugar en la categoría Challenger, mientras que Ignacio Cornejo, Ignacio Casale y Chaleco López también lograron un puesto entre los 10 mejores.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lucas del Río fue el mejor chileno en el Dakar.

    El Rally Dakar termina con un saldo agridulce para los participantes chilenos, pues ninguno terminó en el podio. Sin embargo, la prueba dejó a cuatro pilotos nacionales en el top ten.

    Sin duda que una de las gratas sorpresas fue Lucas del Río en la categoría Challenger de los autos, quien se ubicó en el cuarto puesto, a un minuto y 17 segundos del tercero, el campeón del mundo argentino Nicolás Cavigliasso, y a 37′09″ del ganador, el español Pau Navarro.

    El volante criollo comenzó la última etapa a poco más de dos minutos del transandino y se la jugó por descontar esa diferencia. Y si bien le recortó casi la mitad, saliendo tercero en la especial, no pudo cumplir con su objetivo. De todos modos, el balance es más que favorable, pues logró su mejor actuación en la prueba e, incluso, ganó dos etapas.

    “Fue una tremenda carrera, estoy contento. No nos dio, por un minuto (a Cavigliasso). Lo agarramos pronto, lo agarramos en el kilómetro 20 y no pudimos pasarlo. Después lo pasamos y muy rápido. Pinchamos el neumático a 15 kilómetros de la meta y no paramos, seguimos a fondo y estuvo peluda esa manejada”, comentó el chileno.

    Además, el piloto detalló todos los inconvenientes de esa última etapa: “La sacamos barata, nos dimos vuelta en una parte. Quedamos de lado, de lado, totalmente dado vuelta, el Bruno (Jacomy, su navegante) en la tierra. Y lo seguí acelerando y doblando, y se enderezó y cayó al piso, así que ahí seguimos fuertes. Pero con el Nico (Cavigliasso) íbamos vueltos locos. Contento con el cuarto lugar”.

    En esta misma categoría, Ignacio Casale terminó en la sexta posición, a una hora, 54 minutos y 20 segundos del ganador de la prueba.

    Por su parte, Francisco “Chaleco” López debió conformarse con un sexto lugar en la clasificación, a dos horas, 58 minutos y 54 segundos del estadounidense Brock Heger. El curicano había perdido toda chance de acercarse al podio un par de etapas antes del final tras haber roto los neumáticos del auto en su arremetida.

    Finalmente, en autos, Hernán Garcés y su navegante Juan Pablo Latrach remataron 32º en el último día y cerró la prueba en la casilla 29º.

    Cornejo, séptimo

    En motos, el mejor chileno fue José Ignacio Cornejo, quien finalizó el día en el octavo puesto y acabó en el séptimo lugar de la general, a una hora, 39 minutos y 50 segundos del argentino Luciano Benavides, quien le arrebató la cima en la última etapa al estadounidense Ricky Brabec.

    En tanto, Tomás de Gavardo culminó el tramo final en el 25º lugar y terminó la competencia en el 26º.

    Más sobre:RallyDakarIgnacio CornejoLucas del RíoIgnacio CasaleHernán GarcésChaleco López

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Se rompió la hermandad”: Felipe Berríos renuncia a los jesuitas con duros reproches al manejo de la denuncia en su contra

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Congreso Futuro cierra su XV edición con expansión fuera de Chile y efectos en la agenda de políticas públicas

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    “No hay excusas”: ministro del Trabajo defiende sala cuna y pide aprobarlo antes de fin de gobierno

    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Lo más leído

    1.
    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    2.
    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    3.
    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    4.
    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    5.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas
    Chile

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    “Se rompió la hermandad”: Felipe Berríos renuncia a los jesuitas con duros reproches al manejo de la denuncia en su contra

    Congreso Futuro cierra su XV edición con expansión fuera de Chile y efectos en la agenda de políticas públicas

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid
    El Deportivo

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Lucas del Río queda a un minuto del podio: Chile termina el Rally Dakar con cuatro pilotos en el top ten

    Celebra el lado rojo de Manchester: el United le da el tiro de gracia al City en el derbi y lo aleja del título

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro
    Mundo

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    En medio del avance chino, EE.UU. aprueba millonario acuerdo para base naval en Perú

    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida