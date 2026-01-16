SUSCRÍBETE POR $1100
    A una etapa del final del Dakar: Lucas del Río se mantiene al acecho del podio

    El piloto nacional, cuarto en la clasificación general de la categoría Challenger de los autos, llega a la última especial a dos minutos y 8 segundos de su antecesor, el argentino Nicolás Cavigliasso.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La acción del Dakar 2026 está por acabar y en medio de la lucha por las primeras posiciones se mantiene Lucas del Río. El piloto que compite en la categoría Challenger de los autos llega a la última jornada con claras opciones de meterse en el podio.

    Este viernes el piloto nacional completó los 311 kilómetros de especial en el sexto puesto, con una marca de 3H 51′10″ que le permitió permanecer cerca de su antecesor. El argentino Nicolás Cavigliasso se encuentra por delante a solo dos minutos y 8 segundos cerrando el podio provisorio. El liderato de la categoría está en manos del español Pau Navarro y le sigue el saudí Yasir Saeidan.

    En los SSV, Chaleco López presentó algunas dificultades en la ruta y cerró la 12° etapa de la carrera en el 15° puesto que lo deja en la sexta ubicación de la general con una desventaja de 2H 59′51″ del líder, el estadounidense Bock Heger. El podio provisional lo completan Kyle Chaney y el francés Xavier de Soultrait.

    Apretado cierre en las motos

    Donde también está apretada la disputa por el título es en las motocicletas. El estadounidense Ricky Bravec, ganador de la jornada, sostuvo el primer lugar de la clasificación general, pero mantiene una ventaja de 3′20 sobre su más cercano perseguidor, el argentino Luciano Benavides. Por su parte, el español Tosha Schareina aparece tercero a 27′51″.

    “No sé si mi estrategia ha sido buena. He podido atacar pero Luciano lo ha hecho muy bien, ha alcanzado al líder muy rápido y se ha embolsado las bonificaciones. En la pista, le he recortado 6 minutos, pero no sé cómo quedan los tiempos cuando se computan las bonificaciones. Mañana será un día más fácil. Me corresponderá abrir y puedo conseguir hasta un minuto y medio en bonificaciones. Veremos qué pasa”, expresó Bravec tras cruzar la meta.

    Por su parte, Benavides no pierde el optimismo de poder dar el golpe final este sábado. “He atacado y he conseguido adelantar a Edgar Canet bastante rápido. A partir del kilómetro 150 me he colocado en primera línea de carrera. No era una especial fácil de abrir así que he perdido tiempo, pero lo he hecho lo mejor posible”, reconoció.

    “Había polvo, la navegación tenía su miga, había piedras, dunas blandas bien peleonas... y los que han salido detrás tenían ya el camino marcado. Dicho esto, no pierdo las esperanzas de cara a la etapa de mañana”, complementó el argentino.

    José Ignacio Cornejo, en tanto, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general a 1H 40′05″ del líder, mientras que Tomás de Gavardo se encuentra en la 26° ubicación.

    Para este sábado está planificada una etapa que incluye 33 kilómetros de enlace y otros 108 de especial cronometrada en un recorrido con largada y meta en Yanbu. Allí los competidores deberán enfrenarse a montañas y terrenos donde abundan las rocas y grava.

