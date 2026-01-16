SUSCRÍBETE POR $1100
    Contra los creadores de este deporte: Chile elimina a España y clasifica a la final del Mundial de la Kings League

    El elenco nacional, que cuenta con exfutbolistas como Mathías Vidangossy, Matías Donoso, Christian Vilches y Ezequiel Luna, se impuso en los shootouts por 2-0. Arturo Vidal, quien en minutos jugará un partido con Colo Colo, los apoyó vía streaming.

    Chile hace historia en el Mundial de la Kings League. El equipo nacional clasificó a la final del torneo luego de vencer a España en los shootouts. El rival no es menor, ya que ese país, de la mano del exfutbolista Gerard Piqué, es el creador de este nuevo formato deportivo. Precisamente rostros como DjMaRiiO y Spursito, streamers españoles impulsores de esta competencia, se tomaban la cabeza y veían cómo los jugadores chilenos se abrazaban y festejaban el pase a la final en Sao Paulo.

    El partido fue duro para los dirigidos por Ignacio González, pero de la mano de figuras como Matías e Ignacio Herrera, sumado a las fintas de Mathías Vidangossy, consiguieron igualar el duelo 5-5 y llevar todo a los penales largos. En esta instancia, la Roja fue más precisa y se impuso por 2-0, aunque no sin complicaciones, ya que al portero nacional le cobraron una infracción y debió terminar la definición el arquero suplente Rodrigo Martínez, quien atajó el último lanzamiento.

    Con Arturo Vidal y varios viejos conocidos

    El duelo, además de contar con destacados creadores de contenido de todo el mundo, contó con la presencia vía streaming de Arturo Vidal, quien en algunas horas debe jugar el primer partido amistoso de Colo Colo en la pretemporada, que será contra Olimpia, en Uruguay.

    Entre los jugadores de la Roja, destacan nombres con trayectoria en el fútbol chileno, como el mencionado Mathías Vidangossy, además de Matías Donoso, Christian Vilches, Ezequiel Luna y Fernando Saavedra.

    Brasil en la final

    Ahora el elenco nacional deberá enfrentar a Brasil, que derrotó a México en semifinales. La final está pactada para el sábado 17 de enero a las 18 horas de nuestro país.

    Cabe destacar que la Roja clasificó como líder del Grupo A de la competencia con tres triunfos, en donde superó a los combinados de Países Bajos, Colombia y Marruecos. En los cuartos de final venía de derrotar a Alemania.

