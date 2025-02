Nuevo rey en la NFL: Philadelphia Eagles termina con la dinastía de los Chiefs y se proclama campeón del Super Bowl LIX

Philadelphia Eagles puso fin a la dinastía de los Kansas City Chiefs y se proclamó campeón del Super Bowl LIX en Nueva Orleans. En un partido aplastante de principio a fin, los de Pensilvania barrieron con los bicampeones defensores por 40-22 en el Ceasars Superdome, consiguiendo el segundo título de su historia (el primero había sido en 2018).

En un reedición de la final que ambas franquicias protagonizaron en 2023, Jalen Hurts consumó su revancha. Con 221 yardas por aire, dos pases de touchdown y una anotación personal por tierra, el egresado de la Universidad de Oklahoma se quedó con el MVP del compromiso al dominar a un irreconocible Patrick Mahomes.

Fin al reinado

La presentación de Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX pasará a los libros de historia como una de las mejores exhibiciones que se recuerden. Y es que apenas se dio pie a la patada inicial, el arranque de los de Pensilvania fue explosivo en los dos sectores de la cancha.

Sabiendo que Kansas City iba a centrar todos sus esfuerzos en contener la carrera de Saquon Barkley, el entrenador en jefe Nick Sirianni orientó el ataque hacia la vía aérea. Así, haciendo efectivas estas instrucciones, el mariscal de campo Jalen Hurts conectó un envío preciso con Jahan Dotson y el receptor abierto puso la rodilla en la yarda uno. Una vez ubicados en la zona de gol, Philadelphia utilizó el tradicional Tush Push y consiguió la primera anotación de la noche. Al igual que en la edición LVII, los Birds comenzaban el partido inaugurando el marcador.

Patrick Mahomes acusó el golpe y su plan de juego parecía no otorgar respuestas. Es más, en dos series consecutivas la ofensiva abandonó la cancha tras no concretar ni un solo primero y 10. Sin embargo, cuando los Chiefs estaban contra las cuerdas, apareció la defensiva para dar un respiro: el linebacker Nick Bolton presionó a Hurts y el safety Bryan Cook terminó quedándose con la intercepción.

Aquella jugada, que pretendía cambiar la cara del encuentro para los de Misouri, derivó en todo lo contrario. En un lanzamiento atípico para su calidad y experticia en este tipo de instancias, el Quarterback de Kansas City cometió un error garrafal al entregar el balón y permitir un pick six del cornerback Cooper DeJean. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los Eagles pasaron de sufrir la pérdida de la posesión a aumentar la cuenta a un rotundo 17-0 (Jake Elliott puso tres puntos más con un gol de campo).

No obstante, cuando el escenario no podía ser peor para Kansas City, otra debacle sucedió casi de forma inmediata. Zac Baun, linebacker de los Eagles y uno de los pilares en la defensiva, leyó a la perfección las intenciones de Mahomes y lo anticipó para propinarle la segunda intercepción de la noche. Luego, AJ Brown capitalizó el touchdown y cerró la primera mitad con un 24-0.

A esa altura, lo que ocurría en Nueva Orleans era histórico. Por primera vez en sus 12 años al mando de los Chiefs, el entrenador en jefe Andy Reid se iba a los vestuarios sin sumar un punto. Bajo la misma dinámica negativa, Patrick Mahomes jamás había lanzado dos intercambios de balón y un pick six en toda su laureada trayectoria en la postemporada. Hasta ahora. Todo era un cúmulo de hechos sin precedentes para los bicampeones defensores.

Patrick Mahomes siendo maltratado por la defensiva de los Eagles. El Quarterback sufrió uno de los peores partidos de su carrera. Foto: REUTERS/Brian Snyder

Pero la mala presentación se extendió hasta la segunda mitad. Sin apartar el pie del acelerador, los Eagles prosiguieron con la masacre y firmaron una nueva anotación, esta vez mediante una conexión de 46 yardas entre Hurts y DeVonta Smith. Mahomes, por su parte, y casi como un atisbo de orgullo y amor propio, respondió con su primer pase de gol a Xavier Worthy.

Pese al descuento, el conjunto aviar no cerró las alas y siguió machacando. Forzando un fumble y capitalizando otros dos goles de campo, elevaron las cifras a un 40-6 transitorio.

Posteriormente, y ya con el equipo suplente de Philadelphia sobre el gramado sintético, KC consiguió dos anotaciones más, con sus respectivas conversiones de dos puntos, para sellar el 40-22 definitivo. Así, el sueño de un inédito tricampeonato no pudo concretarse y seguirá permaneciendo como un hito que ningún equipo ha sido capaz de lograr.

En contraparte, los Eagles celebran. Volaron hacia lo más alto y levantaron el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia, luego de tocar los laureles por primera vez hace siete años atrás. Como dato particular, en las dos coronaciones, tuvieron el mérito de imponerse a Tom Brady y Patrick Mahomes, considerados los dos mejores mariscales de campo de todos los tiempos.

Entretiempo, estrellas y millones

En sintonía con la parafernalia que despertó el partido más importante del fútbol americano, el habitual y mediático show de entretiempo también se llevó las miradas de decenas de millones de televidentes a lo largo de Estados Unidos y el mundo.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, en la compañía de SZA, fueron los encargados de animar el espectáculo musical. El ganador de cinco estatuillas en los premios Grammy 2025 montó un show en el que entonó éxitos como All The Stars, Luther y Not Like Us. Además, contó con una actuación del célebre Samuel L. Jackson y una aparición fugaz de la tenista Serena Williams.

El rapero Kendrick Lamar y la cantante SZA animaron el entretiempo del Super Bowl LIX. Foto: REUTERS/Mike Segar.

En cuanto a los famosos, diversas estrellas se tomaron cita en los palcos del Ceasars Superdome. Por ejemplo, Lionel Messi voló desde Miami a Luisiana para decir presente. De igual forma, el presidente Donald Trump, la cantante Taylor Swift, el actor Bradley Cooper, entre otros, no quisieron perderse la máxima cita deportiva del gigante norteamericano.

Por último, otro de los factores comerciales que completó la atmósfera de efervescencia de este evento fueron los multimillonarios anuncios. Según informó la NFL, cada marca debió pagar US$ 8 millones por un espacio de 30 segundos de campaña en la transmisión oficial durante el partido.

De esta manera, entre los comerciales más populares sobresalieron el de Pringles junto a James Harden; Nike con Caitlin Clark, Ritz con Bad Bunny y Uber Eats con Greta Gerwig y Matthew McConaughey, Por otro lado, los tráilers más comentados en redes sociales fueron el de Capitán América, Jurassic World y Lilo y Stitch.