    Un complejo sorteo: Christian Garin y Alejandro Tabilo conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia

    Los nacionales tendrán un duro estreno en el primer Grand Slam del año. Cabe mencionar que serán los únicos representantes nacionales, pues Nicolás Jarry y Tomás Barrios no pudieron superar la qualy del Australian Open.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Christian Garin y Alejandro Tabilo ya conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia.

    Arranca el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. El certamen contará con apenas dos chilenos en su cuadro principal: Christian Garin (78° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (81°), que conocieron a sus rivales para el debut y sus respectivos caminos en el torneo.

    El ariqueño fue quien tuvo peor sorteo para el estreno. Se enfrentará a Luciano Darderi (24°), que pasa por el mejor momento de su carrera. De hecho, el italiano viene de vencer a Jano en los octavos de final del ATP de Auckland, por 6-1, 5-7 y 3-6, en la previa al Australian Open. Finalmente, caería en cuartos de final ante Marcos Giron (60°).

    Por otra parte, existe un antecedente de enfrentamiento entre sí. Ambos se han enfrentado en una única oportunidad en su carrera y no fue en el circuito ATP, sino que fue a nivel Challenger, en 2023. En dicha ocasión, el nacido en Argentina se impuso por parciales de 6-3 y 7-5.

    En caso de superar a Darderi y avanzar a la segunda ronda, Garin chocaría con el ganador del duelo entre el argentino Sebastián Báez (39°) y francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°), quienes están actualmente en los cuartos de final de Auckland.

    El camino de Tabilo

    Tabilo, en tanto, se enfrentará con el francés Quentin Halys (85°). Precisamente, ambos se enfrentaron también en una única oportunidad a nivel Challenger. Fue un sólido triunfo para el galo, por 6-2 y 6-3, en 2022.

    El europeo viene de lograr octavos de final tanto en Adelaida como Brisbane. Precisamente, en este último dio la sorpresa y logró vencer al local Alexei Popyrin en la primera ronda.

    En caso de vencer a Halys, Tabilo tendrá un duro camino. Se deberá medir con el vencedor del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (12°) o el neerlandés Jesper De Jong (73°).

    Todavía no está confirmado el día y horario del debut de los chilenos en el Abierto de Australia. Por otra parte, cabe mencionar que los otros representantes nacionales no pudieron superar la qualy para meterse en el main draw.

    Nicolás Jarry (133°) perdió en su debut con el galo Titouan Droguet (152°), mientras que Tomás Barrios (107°) superó la primera ronda ante el francés Sascha Gueymard Wayenburg (190°), pero cayó en la segunda con el estadounidense Michael Zheng (174°).

