    El Deportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia

    La raqueta nacional (133º de la ATP) perdió en dos sets con el francés Titouan Droguet (152º) y se despidió rápidamente de la opción de entrar en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

     
    Nicolás Jarry quedó eliminado en la qualy del Abierto de Australia. Edgar Su

    Se acabó el Abierto de Australia 2026 para Nicolás Jarry (133º del ranking ATP). El tenista nacional cayó en la qualy del primer Grand Slam de la temporada ante el francés Titouan Droguet (152º), en dos sets. El galo cometió pocos errores durante el partido y rápidamente fue llevando el desarrollo del juego a su favor, tanto así que terminó llevándose las dos mangas en parciales de 6-4 y 6-3, en una hora de 21 minutos.

    Respecto a las estadísticas generales del lance, Jarry solo tuvo dos aces, contra siete de su contrincante. Tuvo un 75% en el primer servicio, pero bajó en los puntos con el primer saque (61%, versus el 86% de Droguet).

    El nieto de Jaime Fillol ha tenido un dubitativo arranque de curso, pues también cayó en la primera ronda del Challenger 125 de Canberra, ante el español Rafael Jodar (165º), por un marcador de 6-3 y 6-4.

    El otro chileno que está en la clasificación del Australian Open es Tomás Barrios. El chillanejo tendrá su estreno ante otro francés, Sascha Gueymard Watenburg (197º), en un partido programado para la noche de este lunes 12 (horario por confirmar). A diferencia de lo que sucedía con Jarry, ‘Tomi’ llega con mejores sensaciones, luego de superar dos fases en Canberra.

    Por otra parte, tanto Christian Garin como Alejandro Tabilo ya se encuentran instalados en el cuadro principal del certamen oceánico, al haberse ubicado dentro del Top 100 del ranking ATP del año pasado. De los cuatro chilenos que comenzaron en el primer torneo de los grandes de 2026, por distintos caminos, van quedando tres.

    TenisNicolás JarryAbierto de AustraliaAustralian OpenPolideportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia
    El Deportivo

