Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocieron a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia.

El Abierto de Australia está pronto a comenzar y contará con una nutrida presencia de tenistas chilenos. Christian Garin (78°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (106°) y Nicolás Jarry (133°) integran la robusta camada de raquetas nacionales que se tomará cita en el primer Grand Slam de la temporada.

Eso sí, los cuatro deportistas tienen panoramas distintos. En concreto, se dividen en dos caminos. De un lado, Garin y Tabilo ya se encuentran instalados en el cuadro principal del certamen oceánico al haberse ubicado dentro del Top 100 del ranking ATP del año pasado. Sin embargo, desde la otra vereda, Barrios y Jarry deberán sortear tres rondas previas si es que quieren meterse en el sitial de privilegio del torneo.

Por este motivo, durante este domingo se realizó el sorteo en el que ambos chilenos conocieron a sus rivales. El primero en saltar a la calurosa cancha del Melbourne Park es el ‘Príncipe’. Jarry fue emparejado con el francés Titouan Droguet (152°), en un duelo que se disputará este domingo a las 22:00 horas de Chile.

El nieto de Jaime Fillol intentará superar su dubitativo arranque de campaña, pues cayó en la primera ronda del Challenger 125 de Canberra ante el español Rafael Jodar (165º), por marcador de 6-3 y 6-4.

Ahora, si supera esta fase, el capitalino podría verse las caras con el ganador del cruce entre Martin Damm (173°) y Gauthier Onclin (266°).

De igual forma, otro que se enfrentará a un deportista galo es Barrios. El chillanejo tendrá el estreno contra Sascha Gueymard Wayenburg (197°), en un partido programado para la noche del lunes 12 de enero (horario por confirmar).

No obstante, a diferencia de Jarry, Tomi llega a este certamen con mejores sensaciones. En Canberra, el sureño superó dos fases, derrotando a Philipp Sekulic (519º) y Ugo Blanchet (144º). Acabó cayendo en cuartos de final ante el local James Mccabe (188°).

Tomás Barrios tuvo un buen paso por el Challenger 125 de Canberra, en Australia.

En caso de salir airoso en el debut, Barrios podría medirse en la segunda ronda con Cruz Hewitt (735°) o con Michael Zheng (182°).