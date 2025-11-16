OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    El tenista chileno batió al peruano Ignacio Buse (110°) por parciales de 6-7 (3), 6-2 y 6-2 y levantó su cuarto título de la temporada. Ya está clasificado para el primer Grand Slam del 2026, pues alcanzó el puesto 80° en el ranking ATP. Ya desplazó a Alejandro Tabilo (81°) como la mejor raqueta del país.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Christian Garin se proclamó campeón en el Challenger de Montevideo. Foto: Team Chile/X.

    Christian Garin (105º del ranking ATP) festejó su cuarto título de la temporada 2025. El tenista chileno se hizo gigante en la final del Challenger de Montevideo y batió al peruano Ignacio Buse (110°), por parciales de 6-7 (3), 6-2 y 6-2. El trofeo se suma a sus vitrinas tras los Challenger de Mathausen, Oeiras 5 y Antofagasta.

    Tras dejar en el camino a Tomás Barrios (111°) en el duelo de chilenos, el ariqueño cargaba con la responsabilidad de poner en lo más alto el nombre del país en el certamen disputado en la capital uruguaya. Al frente tenía a Buse, que había despachado en la otra semifinal al argentino Román Andrés Burruchaga (107°), por un marcador de 6-2 y 7-5.

    La definición por el título arrancó con un intercambio de servicios en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club. Sobre tierra batida, la raqueta nacional consiguió un quiebre en el tercer game y luego sufrió por la misma vía al cabo del cuarto.

    A Gago se le notaban ciertas dudas en el primer set, tal como había ocurrido en el choque con Barrios, donde también le costó entrar en ritmo. Su principal preocupación estaba en contener los tiros esquinados del peruano, que sacaba ventaja a partir de su precisión. De hecho, gracias a esta cualidad, fue que el incaico terminó equilibrando la balanza en el tie-break, arrebatándole la primera manga al chileno.

    Garin necesitaba una respuesta rápida si es que quería mantenerse en partido. Y, para su fortuna, lo logró de entrada: quebró en el segundo juego y ratificó el saque al siguiente. Esta voltereta fue un bálsamo para el chileno, que poco a poco se empezó a sentir a gusto con la raqueta. De esta manera, volvió a romper en el sexto y encaminó el parcial con un sólido 6-2.

    Ahora, el nortino era el que se alzaba con plena confianza. Si bien dejó escapar una chance de quiebre durante el cuarto game del tercer set, no dejó que aquella situación lo afectara. Estaba decidido a llevarse el campeonato de vuelta a territorio chileno. Por ello, continuó machacando, con winners en tramos claves y nuevos breaks, para encumbrarse a la gloria sobre la arcilla charrúa.

    Con este título, Christian Garin se asegura superar la barrera del Top 100 en el ranking ATP, llegando al puesto 80, y desplazando levemente a Alejandro Tabilo (81°) como la mejor raqueta de Chile. Además, formará parte del cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoChristian GarinIgnacio BuseChallenger de Montevideo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Kast logra pasar a segunda vuelta: se enfrentará con Jara el 14 de diciembre

    Sin sorpresas: Jara y Kast se imponen en primera vuelta y se enfrentarán el 14 de diciembre en el balotaje

    Barraza desliza crítica al gobierno por seguridad: “Ha hecho mucho, pero no es suficiente y Jara tiene la inteligencia, la mano firme”

    Resultados parciales del Servel: con el 40,36% de las mesas, Jara alcanza el 26,29% y Kast 24,66%

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”
    Chile

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela
    Mundo

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena