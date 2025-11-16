Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

Christian Garin (105º del ranking ATP) festejó su cuarto título de la temporada 2025. El tenista chileno se hizo gigante en la final del Challenger de Montevideo y batió al peruano Ignacio Buse (110°), por parciales de 6-7 (3), 6-2 y 6-2. El trofeo se suma a sus vitrinas tras los Challenger de Mathausen, Oeiras 5 y Antofagasta.

Tras dejar en el camino a Tomás Barrios (111°) en el duelo de chilenos, el ariqueño cargaba con la responsabilidad de poner en lo más alto el nombre del país en el certamen disputado en la capital uruguaya. Al frente tenía a Buse, que había despachado en la otra semifinal al argentino Román Andrés Burruchaga (107°), por un marcador de 6-2 y 7-5.

La definición por el título arrancó con un intercambio de servicios en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club. Sobre tierra batida, la raqueta nacional consiguió un quiebre en el tercer game y luego sufrió por la misma vía al cabo del cuarto.

A Gago se le notaban ciertas dudas en el primer set, tal como había ocurrido en el choque con Barrios, donde también le costó entrar en ritmo. Su principal preocupación estaba en contener los tiros esquinados del peruano, que sacaba ventaja a partir de su precisión. De hecho, gracias a esta cualidad, fue que el incaico terminó equilibrando la balanza en el tie-break, arrebatándole la primera manga al chileno.

Garin necesitaba una respuesta rápida si es que quería mantenerse en partido. Y, para su fortuna, lo logró de entrada: quebró en el segundo juego y ratificó el saque al siguiente. Esta voltereta fue un bálsamo para el chileno, que poco a poco se empezó a sentir a gusto con la raqueta. De esta manera, volvió a romper en el sexto y encaminó el parcial con un sólido 6-2.

Ahora, el nortino era el que se alzaba con plena confianza. Si bien dejó escapar una chance de quiebre durante el cuarto game del tercer set, no dejó que aquella situación lo afectara. Estaba decidido a llevarse el campeonato de vuelta a territorio chileno. Por ello, continuó machacando, con winners en tramos claves y nuevos breaks, para encumbrarse a la gloria sobre la arcilla charrúa.

Con este título, Christian Garin se asegura superar la barrera del Top 100 en el ranking ATP, llegando al puesto 80, y desplazando levemente a Alejandro Tabilo (81°) como la mejor raqueta de Chile. Además, formará parte del cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026.