    El Deportivo

    Garin se queda con el duelo de chilenos ante Barrios y está en la final del Challenger de Montevideo

    Gago se sobrepuso a un débil arranque y terminó viendo al chillanejo, por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1, en poco más de dos horas. Este domingo, el ariqueño se enfrentará por el título al peruano Ignacio Buse (110º del ranking).

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Christian Garin venció a Tomás Barrios y pasó a la final en Montevideo. Foto: Uruguay Open

    Buscando la final del Challenger de Montevideo, se dio un mano a mano entre dos raquetas nacionales: Christian Garin (105º del ranking ATP) y Tomás Barrios (111º). En la arcilla del Carrasco Lawn Tennis Club, el ariqueño se impuso a su compatriota y clasificó para la definición por el título. Ganó con parciales de 4-6, 6-4 y 6-1, en dos horas y ocho minutos.

    Para instalarse en la ronda de los cuatro mejores, Gago superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169º) por 6-2, 2-6 y 6-3. Por su parte, el chillanejo tuvo un maratónico encuentro ante el español Carlos Taberner (104°) por 6-2, 2-6 y 7-6 (4).

    Para Garin, quien ya aseguró su regreso al Top 100, era importante porque podía acechar a Alejandro Tabilo (81º) como el número uno de Chile. En el lado de Barrios, una eventual consagración le hubiese permitido trepar al puesto 97º, y con ello zafar de la qualy del Abierto de Australia 2026.

    Datos más, datos menos, lo cierto es que el partido inició con una sorprendente superioridad del chillanejo. Quebrando dos veces, se puso rápidamente 4-0 arriba en el primer set. Los primeros 10 puntos del enfrentamiento fueron de Tomi. El escenario se ponía cuesta arriba de inmediato para Garin, quien recién comenzó a reaccionar en el quinto game. El ariqueño fue mejorando paulatinamente, recuperando terreno para quedar 4-5.

    Sin embargo, esa mejoría no le bastó para quedarse con la primera manga. Barrios ganó el set 6-4 en 39 minutos. Tardó en cerrarlo, pero lo concretó. Tuvo un 76% de efectividad en los primeros servicios, ninguna doble falta y dos de cuatro quiebres.

    El segundo set fue más parejo, con un inicio en el cual ambos mantenían sus saques. Garin quebró y se puso 3-1, estirando las buenas sensaciones que mostró en la segunda mitad de la primera manga. Tomás Barrios empezó a evidenciar cierta frustración, al no fluir de la misma manera que en el comienzo.

    Gago se puso 4-3, salvando un break. Pero luego, Barrios respondió y mantuvo su servicio para el 4-4. El escenario estaba mucho más abierto, con incertidumbre, de cara al desenlace o a un tercer set. En definitiva, el ariqueño sacó la tarea y obtuvo la manga por 6-4, en 54 minutos. Con una cuota de fortuna, ganó el game definitivo para quedarse con el set. Registró un 60% de primeros servicios y dos doble faltas, además de dos de cuatro break points.

    El tercer y definitivo set mostró a un Christian Garin más sólido y consistente, ante un Tomás Barrios errático. Empezó como el primero, pero con los roles invertidos. Gago se puso 3-0 con rapidez. Es más: una doble falta del oriundo de la Región del Ñuble provocó el 4-0. La posición era inmejorable para ganar el partido. En efecto, el tenista nortino se quedó con la manga por un expresivo 6-1, en 34 minutos.

    El de hoy fue el quinto duelo entre ambos, entre torneos ATP y Challengers. La balanza se desequilibró en favor de Garin, quien ahora lidera el frente a frente 3-2.

    De esta manera, Gago jugará este domingo la final en la capital uruguaya. Su rival será el peruano Ignacio Buse (110º), que venció en dos sets al argentino Román Andrés Burruchaga (107º), por parciales de 6-2 y 7-5. El duelo está programado para las 17.30 horas de Chile, en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

    Garin se queda con el duelo de chilenos ante Barrios y está en la final del Challenger de Montevideo

    A fondo con Matías Fernández: “Manuel Pellegrini es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno”

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

