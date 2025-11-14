Christian Garin remonta ante el paraguayo Daniel Vallejo para meterse en la semi de Montevideo y alcanzar el top 100

Christian Garin se mete otra vez en una semifinal. El tenista nortino alcanzó la ronda de los mejores cuatro del Challenger de Montevideo tras doblegar en tres sets al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3. De paso, según el ranking ATP Live, el nacional ya alcanzó el 99° puesto.

Porque la raqueta chilena estuvo lejos de la regularidad que había mostrado en los partidos anteriores. Los altibajos volvieron a conspirar con su rendimiento y rápidamente se vio abajo en el marcador.

Después de que ambos jugadores ganaran sus respectivos servicios, el ariqueño tuvo un punto de quiebre que no pudo aprovechar con el guaraní al servicio. En el game siguiente, con Gago al mando, Vallejo no permitió un solo punto al nacional y se impuso para irse en ventaja de 3-1.

Pero el chileno logró recuperarse y devolvió el quiebre en el juego siguiente para quedar 3-2 abajo, pero al saque. Garin tomó riesgos y un tiro que parecía ganador dejó a su rival con dos puntos de quiebre en el sexto. Y no falló para así ponerse arriba por 4-2.

Vallejo esta vez no titubeó y se impuso en el séptimo game para quedar 5-2, tras ceder solo un punto. Garin tenía la obligación de regresar al partido, pero un par de errores derivaron en el quiebre para que el paraguayo ganara 6-2, después de solo 32 minutos de juego.

Justo triunfo

Sin embargo, el nortino retomó su juego en el comienzo de la segunda manga. Devolvió mejor y pegó con mayor potencia a la pelota. Así, pudo quebrar a Vallejo en el primer juego.

Fue un impulso para Gago, quien no tuvo complicaciones para ganar su servicio. En el tercer game, con el guaraní al saque, el chileno desperdició tres pelotas para quebrar, incluso dos opciones más de rompimiento y solo en el sexto punto logró el objetivo de quedar 3-0.

Aunque regresó la inconsistencia del ariqueño que cedió su servicio en el cuarto juego y quedar en ventaja de 3-1. Vallejo apuró en el quinto, salvó un rompimiento y se puso 3-2 abajo, llevó hasta la ventaja a Garin en el sexto, pero el chileno zafó para quedar 4-2.

El chileno se puso en carrera y volvió a quebrar al paraguayo para quedar 5-2 y con el servicio a su favor. Un as en la línea fue el punto final para que el chileno se llevara el segundo por 6-2, después de 48 minutos.

En el tercer set, ambos oponentes se pusieron a prueba mutuamente en sus respectivos servicios. Así, el parcial quedó 2-2 con el paraguayo sirviendo en el quinto game, cuando Gago quebró para ponerse 3-2.

El chileno no desechó la oportunidad y confirmó su servicio para colocarse 4-2 arriba. Vallejo supo mantenerse en partido, aunque 5-3 abajo. En el noveno cedió ante la presión de Gago, quien se puso con tres puntos de partido. El paraguayo salvó solo uno y el ariqueño se llevó el tercero por 6-3 para meterse en la semifinal, después de 2 horas y 15 minutos de partido.